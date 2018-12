Knut Kroepelien skal lede Energi Norge

Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.

I november ble det kjent at Oluf Ulseth (52) slutter som administrerende direktør i Energi Norge, etter åtte år i lederstolen. Ulseth har ikke lagt skjul på at årsaken er uenigheter mellom ham og styret.

Oluf Ulseth, avtroppende direktør i Energi Norge, Bilde: Øyvind Lie

– Styret og jeg har over noe tid hatt ulike syn på den strategiske utviklingen av organisasjonen og etter åtte år er dette et naturlig tidspunkt for et skifte, sa Ulseth i en pressemelding da avgangen ble annonsert.

Knut Kroepelien er 48 år gammel og har vært ansatt i Energi Norge siden 2013. Det siste året har han ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder.

Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig.

Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).