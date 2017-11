Kloakkvann rett havna: Håndverkere helte betong i kloakken og koblet rørene feil

Etter en måned med detektivarbeid skulle vannet i Københavns Nordhavn nå endelig være rent. Men så ble det tatt enda en prøve...

I begynnelsen av august oppdaget Københavns Kommune svært høye nivåer av E. coli-bakterier og intestinale enterokokker (tarmbakterier) i prøver fra Sandkaj i Nordhavn. Prøvene fra vannet viste nivåer på 7100 MPN/100 ml for E. coli og 2000 MPN/100 ml for enterokokker. Normalt skal begge parametere ligge på under 15 MPN/100 ml.

Ecoli og intestinale enterokokker er tegn på at det kommer kloakkvann rett ut i havna. Derfor førte funnet til at havnebadesonen Sandkaj, som skulle ha åpnet 16. august, ennå ikke har hatt sin første gjest.

I stedet for folk i badetøy har det bare vært prøveglassene til teknikerne som har brutt bølgene. Undersøkelsene har trukket i langdrag, siden en hel rekke feil i det nye røropplegget sendte møkkavannet ut i den rene havna.

Feilkoblede toaletter var lette å oppdage

Etter noen dagers undersøkelser fant By & Havn, som eier hovedledningene i området – blant annet de ledningene som leder overflatevann rett til havna – fram til den eiendommen der avløpet fra toalettene var blitt koblet på regnvannsledningen.

– Det var ganske enkelt å finne ut av dette, for kloakkvann farger vannet, så man kunne umiddelbart konstatere hvor det kom fra, forteller anleggssjef og havnebyggmester Hans Vasehus fra By & Havn.

By & Havn har ansvaret for områdets hovedledninger, mens det er de enkelte byggherrene som har ansvaret for installasjonene i bygningene og for tilkoblingen til hovedledningene. Så det var den enkelte byggherren som måtte lete etter feilen på eiendommen sin.

I Nordhavn er spillvann og regnvann separert. Regnvannet blir ført rett ut i havna, men feilkoblinger i de eiendommene som er koblet til tre av avløpene, innebærer at vann fra toalettene i to eiendommer, og kjøkkenvasker i en tredje eiendom, har gått rett ut i havna. De tre regnvannsledningene er forbundet av en ledning som går langs kaikanten, så det er komplisert og tidkrevende å finne ut av hvor forurensinger kommer fra. Foto: Københavns Kommune / By & Havn

Også feil med kjøkkenvasker

Etter at rørkoblingene til toalettene hadde blitt endret, tok kommunen nye prøver. Men de viste at det fremdeles for høye bakterienivåer i vannet i havna – om enn ikke like høye som de var før feilen med toalettene ble oppdaget. Dermed måtte det gjennomføres flere undersøkelser.

– Den andre runden med undersøkelser var vanskeligere, siden vi ikke kunne se noe på vannet. Så vi måtte sette i gang med å sperre de enkelte rørene med ballonger, og deretter måle om det endret bakteriekonsentrasjonen. Til slutt fant vi ut at det var noen kjøkkenvasker som var koblet på feil, sier Hans Vasehus.

Men de påfølgende målingene i havna viste at det fremdeles var forhøyde bakterienivåer. Detektivarbeidet måtte gjenopptas.

Til slutt ble feilen identifisert. Det viste seg at det var flere kjøkkenvasker som var koblet på regnvannsledningene.

Fortsatt problemer

Den 8. november viste vannprøvene endelig at bakterienivåene var innenfor kvalitetskravene. Mandag i forrige uke gjennomførte kommunen kontrollmålinger, og resultatet kom til By & Havn torsdag formiddag.

Det var nedslående.

– Der er igjen konstatert E. coli i ett av de tre utløpene. Det er helt oppe på 10.000 MPN/100. Så det er fremdeles et problem, forteller Hans Vasehus.

Derfor må By & Havns samarbeidspartnere igjen ut med ballonger og sperre av stikkledningene til de enkelte byggefelter for å kunne isolere kilden til forurensingen. Deretter må byggherren i det angjeldende byggefeltene gå gjennom bygningene sine for å finne ut hvor det er feil i røropplegget.

Funnet av tarmbakterier i vannet førte til en grundig undersøkelse av regnvannsledningene. I tillegg til feilkoblinger fant By & Havn ut at håndverkerne på tre byggeprosjekter hadde helt avrettingsmasse rett ned i kloakken. Foto: Københavns Kommune / By & Havn

Feilkoblingene er imidlertid ikke de eneste feilene som By & Havn har funnet.

Betong helt i kloakken

Undersøkelsene har nemlig også avslørt at det ikke ‘bare’ var slurvet med VVS-installasjonene, forteller Hans Vasehus.

– Vi fant ulike byggematerialer nede i kloakkledningene. Blant annet var det kommet avrettingsmasse helt ut i hovedledningene våre. Det er ikke akkurat noe man forventer å finne.

By & Havn måtte leie inn folk med tilgang til industrielle spylesystemer for å få fjernet betongen fra ledningene sine. Verken spylebedrifter eller alle de andre yrkene som har vært involvert i oppklaringsarbeidet jobber gratis, så By & Havn er i ferd med å sette sammen regningene til de involverte bygningseiere. Men ennå har ikke By & Havn ikke full oversikt over de økonomiske konsekvensene, sier Hans Vasehus.

– Der er verken småpenger eller formuer, men det er et beløp som er vesentlig, lyder det i beskrivelsen fra anleggssjefen.

By & Havn: Vi kan ikke forhindre det

Selv om han var overrasket over de mange feilene og funnet av avrettingsbetong i kloakken, planlegger ikke By & Havn å lete etter feil andre steder.

– Oppgaven vår er å etablere hovedledningene. Vi kan ikke gå inn og kontrollere hvordan man kobler seg på dem på de enkelte byggefeltene. Vi har snakket med kommunen om hvorvidt vi eller de kunne ha gjort noe annerledes i denne saken, men det mener vi ikke umiddelbart at vi kunne.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk