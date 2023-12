Klimatoppmøtet: Historisk vedtak om overgang bort fra fossil energi

– Det er første gang verden samles rundt en slik tydelig tekst om behovet for en overgang bort fra fossil energi, sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Han har deltatt i de intense forhandlingene i sluttfasen av møtet i Dubai.

– Dette har vært elefanten i rommet, sier Eide om rollen fossil energi har hatt i klimaforhandlingene.

FNs klimasjef Simon Stiell ber om reell handling for å oppnå målet.

– Nå må alle regjeringer og virksomheter omgjøre disse løftene til realøkonomiske resultater uten å vente, sier han.

– Bør være stolte

Utenriksminister Espen Barth Eide under klimaforhandlingene i Dubai. Foto: Peter Dejong/AP/NTB

Lederen for klimatoppmøtet Cop 28, Sultan Al Jaber, kaller beslutningen historisk.

– Vi bør være stolte, slår han fast.

Frankrike kaller vedtaket en seier for klimadiplomati og samarbeid mellom land.

Omtrent samtlige av verdens land stiller seg bak beslutningen på klimatoppmøtet i Dubai onsdag. Vedtaket tar til orde for en overgang «bort fra fossile brensler i energisystemer, på en rettferdig og ordnet måte».

Strid om utfasing

En lang rekke land – blant dem Norge og andre europeiske land – ønsket å oppfordre til «utfasing» av fossil energi, med unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

Saudi-Arabia og flere andre oljeproduserende land i Midtøsten var imidlertid sterkt imot ordet utfasing.

På klimatoppmøtet er de sårbare små øystatene ikke helt fornøyd med teksten som til slutt ble banket gjennom. De frykter den inneholder smutthull som vil hindre en overgang bort fra kull, olje og gass.

Lettelse i miljøoganisasjonene

– Dette er en viktig milepæl i klimaforhandlingene, skriver generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til NTB.

Sluttdokumentet tar til orde for en overgang bort fra fossile energikilder, men ikke utfasing. Det hadde mange land og organisasjoner håpet på.

– Vi skulle selvsagt ha sett en enda sterkere tekst rundt det viktigste enkelttiltaket vi har for å takle klimakrisen, skriver Andaur.

Hun er også kritisk til at karbonfangst og -lagring har en fremtredende plass i teksten.

– Verden kan ikke karbonlagre seg ut av klimakrisen, skriver hun.

Naturvernforbundet omtaler avtalen som et viktig skritt i riktig retning.

– Espen Barth Eide skal ha ros for Norges tydelige posisjon for utfasing, spesielt i innspurten, skriver nestleder Pernille Hansen i Naturvernforbundet.

– Vedtaket fra Dubai er tydelig på at vi skal bort fra fossilt og må gjøre mye av jobben dette tiåret. Men vi er redde for at bakstreverne kan skjule seg bak språk om overgangsløsninger og teknologi som ennå ikke finnes, ifølge Hansen.