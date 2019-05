Klimaforslag fra Cambridge: Pump sjøvann opp i luften fra autonome skip

Cambridge University åpner et nytt forskningssenter som skal undersøke hvordan vi kan beskytte Jordens klima på nye måter gjennom såkalt geoengineering. I forbindelse med åpningen ble det presentert en rekke områder som det skal forskes på, og noen av dem er gamle kjenninger.

Et konkret tiltak som har som formål å holde polene fryste, er å la ubemannede skip seile rundt på verdenshavene og pumpe havvann opp i lufta, siden saltpartiklene vil danne skyer og reflektere vekk stråler fra Solen, skriver BBC.

Løsningen er grunnleggende sett lik et forslag som tidligere ble promotert av Bjørn Lomborgs Copenhagen Consencus Center, som foreslo den samme løsningen tilbake i 2009.

Lomborg foreslo den gangen at det skulle sjøsettes 1900 førerløse skip på verdensplan.

Lang liste med ideer

En av forskerne bak initiativet ved Cambridge er professor Sir David King, som er tidligere Chief Scientific Adviser for den britiske regjeringen.

– Det vi gjør i de neste ti årene vil avgjøre menneskehetens fremtid i de neste 10.000 årene. Det finnes ikke noe annet stort senter i verden som bare vil fokusere på dette store problemet, sier han til BBC.

Et annet forslag er å fange inn og samle opp CO 2 , for deretter å oppbevare det i underjordiske lagre, mens et tredje foreslag er at vi kunne helle jernsalter i havene, noe som ville skape algevekst som gjennom fotosyntese kunne absorbere CO 2 fra atmosfæren.

Det må uansett understrekes at alt dette er forslag til forskningsprosjekter – og dermed ikke nødvendigvis endelige løsninger.

