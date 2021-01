Klemmer mer ut av OLED-teknologien

LG lekket sin nyhet om hvordan de vil skaffe seg en større markedsandel på LCD-markedet. Med QNED, altså kvante og nano, to mystiske teknologibegreper i kombinasjon med Mini-LED. Altså veldig mye mindre og langt flere lysdioder fordelt på mange ganger flere dimmesoner.

Dilemmaet for LG selvfølgelig er at de ikke kan utvikle LCD-teknologien slik at den blir bedre enn OLED. Det er OLED som er toppen her i gården. En ny generasjon paneler; OLED evo på opptil 77 tommer har mer lysstyrke enn tidligere paneler. Lysstyrken er det svake punktet sammenliknet med LCD-baserte TV-er, men evo skal lukke gapet. Den har rundt 20 prosent mer lysstyrke enn tidligere modeller.

Det hører med at de fleste nye TV-ene får en ny 4. generasjon Alfa 9 prosessor med stort fokus på AI. Den analyserer bildet i større detalj ned på pikselnivå og sørger for at det gjengir innholdet best mulig avhengig av hva det er. AI-teknologien skal gjøre oppskalering av bilder mye bedre og den vet hvordan den skal gjengi gress, ansikter, betong og andre elementer best mulig. Dette er ikke noe LG er alene om. Dette er en industritrend.

AI-bilde- og lyd

Det er ikke bare bildet som får glede av AI. Lyden også. Noen modeller kan styre de innebygde høyttalerne slik at de kan produsere det som skal låte som 5.1.2-lyd. Er dette så bra som LG påstår vil det nok gå ut over salget deres av lydplanker.

Dataspillere vil også få glede av de nye modellene. De er vesentlig oppgradert for å få bedre spillopplevelse. Ikke minst når man ønsker å bruke strømmespill.

LG kommer også med en ny utgave av sin egen webOS 6.0 smart-TV plattform. Enklere og mer avansert og koblet til den nye fjernkontrollen som har egen startknapp for mange strømmetjenester.

Denne UV-roboten kan manøvrere selv rundt i et rom og drepe alle mikroorganismer med UV-lys. Foto: LG

De nye modellene kommer i butikken i mars.

UV-robot

Naturlig nok er alt som kan drepe mikroorganismer noe som selger. LG har utviklet en robot i deres CLOi-serie av roboter med en stor UV-lampe som går rundt i lokaler og kverker virus og bakterier. Så får vi håpe at UV-roboten ikke begynner å krangle med robotstøvsugeren, eller serviceroboten de har utviklet og som kan frakte ting mellom ulike rom.

De har også roboter som beveger seg utendørs og som kan levere varm pizza og kaldt mineralvann. Fremtiden for pizzabudet er truet. Det er ingen planer om å selge robotene i Norge.

Vritelefon

LG har hoppet over brettemobiler. I stedet har de laget en telefon med en skjerm under en annen; LG Wing. Når man trenger det, f.eks. når noen ringer mens du navigerer, eller ser på en video, kan du folde ut skjermen til et kors og bruke den bakerste skjermen som en vanlig telefon mens den vannrette fortsetter med den ene appen.

Bak har du de vanlige kameraene og selfiekameraet popper opp når du trenger det slik at ikke hovedskjermen skal ha noen hull eller busslommer.