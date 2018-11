Klarte ikke å finne årsaken til dødsulykke

Det er ikke så ofte det skjer, men noen ganger må havarikommisjonen melde pass og avslutte en undersøkelse uten å kunne gi noen klare eller sannsynlige svar på hvorfor ulykken skjedde.

Det er tilfellet etter et småflyhavari i Sør-Aurdal kommune i Oppland 1. august i fjor.

Flygeren var alene i flyet og omkom da det traff fjellsiden på vestsiden av Nordre Dyttholknatten.

– Basert på de fakta som har vært tilgjengelige, har vi ikke grunnlag for å forklare hvorfor ulykken skjedde, skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) i sin rapport som ble publisert tirsdag.

Få deler å undersøke

Flyturen gikk på kvelden fra Kjeller og nordover til Vassfaret. Klokka 21 traff flyet fjellsiden. På grunn av anslagsenergien mot det tilnærmet loddrette fjellpartiet, ble flyet fullstendig knust. Drivstofftankene revnet og bensinen som sprutet ut tok fyr og rant brennende nedover fjellveggen.

– På grunn av de omfattende skadene flyet ble utsatt for, var det ikke

mulig å undersøke alle deler fullstendig, skriver havarikommisjonen.

Gjennomgang av tilgjengelige vrakfragmenter, vitneobservasjoner og anslagsmerker i fjellet gir ikke grunnlag for å konstatere at det var tekniske eller operative problem med flyet og flygingen i forkant av ulykken.

Ulykkesflyet var av denne typen, Aquila A 210. Foto: Wikimedia commons

Flyet var et Aquila AT01-100 (A 210), produsert året før, med maksimal avgangsvekt på 750 kilo og utstyrt med en Rotax 912 S3-motor (98,6 hk). Flyet hadde til sammen 557 flytimer fordelt på 1.574 landinger. Det var eid av Nedre Romerike flyklubb.

En måned før ulykken skjedde var det et problem med motorytelsen under en avgang fra Kjeller. Dette resulterte i skifte av en sylindertopp. Da flyet havarerte hadde det fløyet nesten 16 timer uten feilindikasjoner, og reparasjonen anses ikke å ha relevans for ulykken.

Neppe tap av kontroll

Bilde av treffpunkt i fjellside på Dyttholknatten med Aurdalsfjorden i forkant. Foto: SHT

Dette underbygges av at flyet traff fjellsiden med en vinkel (3-5 grader til venstre) som tyder på at det ikke var i ferd med å gjøre en unnamanøver grunnet motorbortfall, samt vitner som så flyet like før krasjen som bekrefter at det holdt en forholdsvis horisontal bane. Det ble ikke observert bevegelser på flyet som tilsier tap av kontroll. Den ene av flyets kunstige horisonter ble avlest, og den indikerer at flyet hadde positiv nesestilling da det gikk i fjellveggen.

Samtidig kan teknisk svikt heller ikke utelukkes, ettersom det er et begrenset antall vrakdeler som er funnet og undersøkt.

Det var god sikt under skylaget, og det er heller ikke sannsynlig at flyet ble utsatt for fallvinder. Det foreligger heller ingen opplysninger som gir grunnlag for å bekrefte uoppmerksomhet eller illebefinnende hos fartøysjefen.

Flygeren var en 22 år gammel mann. Han hadde kun hatt flysertifikat (PPL A) i drøyt to måneder da ulykken skjedde. Ifølge rapporten ble han av bekjente fra flyskolen ansett for å være en elev som var sterkt motivert til å gjøre alt riktig som flyger, og som hadde som intensjon å bli trafikkflyger.