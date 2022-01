Debatten om kjernekraft er i ferd med å endre seg. Mange er mer positive enn før. Spesielt unge mennesker ser at vi trenger alle teknologier som kan bidra til å få slutt på de enorme utslippene av CO 2 . Men det er likevel stor skepsis.

Verden trenger kjernekraften for at vi skal lykkes i klimakampen. Og den er ikke farlig, mener kjernefysiker Sunniva Rose, som har tatt doktorgrad på thorium.

– Kullkraft slipper store mengder radioaktive partikler rett ut i atmosfæren. Det hadde aldri vært tillatt hvis kjernekraft hadde den typen utslipp. Det hadde vært forsiden på alle verdens aviser, sier hun.

Et av argumentene som alltid trekkes fram, er alt avfallet. Det kommer nok som en overraskelse på mange er hvor lite det egentlig er – Rose beskriver det som et melkeglass i løpet av et helt liv – og hvor lite av det igjen som er av den høyradioaktive sorten.

Det er kanskje også overraskende for noen at mange andre kraftformer verden har gjort seg avhengig av, også genererer mye avfall.

– Avfall er et kjempetema. Alle energiformer produserer farlig avfall, poengterer Rose. – Men det er bare kjernekraft hvor folk sier «Ja, men hva med alt avfallet?».

At vi også selv er radioaktive, er blant det vi snakker med Sunniva Rose om i ukens podkast.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn.

