Kjempekontrakt tidligere i år: Nå bruker den amerikanske hæren Black Hornet i Afghanistan

I mai i fjor gikk Flir Unmanned Aerial Systems AS, tidligere kjent som Prox Dynamics, seirende ut av første fase av det amerikanske programmet «Soldier Borne Sensor» (SBS).

Det førte til den første kontrakten tidligere i år, med to års varighet og en verdi på 40 millioner dollar.

Fotpatrulje fra «Panther Paratroopers» utenfor Kandahar 9. august. Foto: Maj. Thomas Cieslak

Det totale behovet er anslått å være fem ganger så stort, ettersom det her er snakk om US Army som starter en storskalaanskaffelse som på sikt kan gjøre at Black Hornet blir operativ i alle infanteriavdelinger.

Første gang i hæren

Den norskutviklede såkalte nano-dronen var med på lasset da fallskjermjegerne fra 3rd Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division dro til Afghanistan for å overta ansvaret for operasjonene der 19. juli.

Nå i august har US Army publisert de første bildene av de såkalte «Panther Paratroopers» og deres virksomhet rundt Kandahar og mye av oppmerksomheten rettes mot Black Hornet «personal UAS».

– Systemet brukes rutinemessig for å skaffe bakkestyrkene bedre situasjonsforståelse og redusere den taktiske risikoen, heter det i meldinga fra US Army.

Amerikanerne har brukt Black Hornet i flere år, men dette er første gang at dronen tas i bruk operativ i hæren. Foto: Maj. Thomas Cieslak

Mens US Marines og enkelte spesialstyrker har brukt systemet i flere år, er dette første gang at den amerikanske hæren bruker Black Hornet operativt.

Tidsskriftet Stars and Stripes forteller at fallskjermsoldatene fikk overlevert droneutstyret tidligere i år og har brukt en del tid på å øve med den nye teknologien før avreisen hjemme fra fra Fort Bragg i California.

Takler gps-jamming

PD-100-systemet har vært i kontinuerlig utvikling siden 2007. Dronen ble operativ i 2011, fikk midtlivsoppdatering i 2014, samtidig med at en ny nattversjon ble klar. Den tredje generasjonen, altså Black Hornet 3, ble lansert i 2018.

Eksempler på forbedringer som er gjort den siste tida, er forbedret såkalt «denied gps»-kapasitet, det vil si evnen til å operere i områder som er fullstendig jammet for gps-signaler, eventuelt nært bygninger med gps-skygge, og innendørs.

Det er også gjort en god del forbedringer på videokodingen, noe som gir et bedre framstilt bilde og opplevelse av sensorinformasjonen for operatørene. Dessuten jobber morselskapet FLIR med nye termiske kameraer, blant annet versjoner som blir skreddersydd for Black Hornet.

BH 3 passer fortsatt i lomma, men har lagt på seg litt siden de første versjonene, og veier nå 33 gram. Totalvekta for bakkestasjon, kontroller, skjerm og to droner er 1,3 kilo. Dronen kan fly opp til to kilometer fra bakkestasjonen og har 25 minutters utholdenhet.

Den skal takle 15 knop konstant vind og vindkast på 20 knop. Tredje generasjon skal fortsatt være vanskelig å se og høre, og har beholdt sin meget lave støysignatur og den vesle visuelle signaturen. I tillegg er dronen i større grad enn før konstruert for å kunne bytte komponenter ute i felt.