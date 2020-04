Kjell Olavs selskap tar vare på returgodset vårt og sikrer verdensrekorden

Da Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister gjennomførte han noe av det smarteste noen tilsvarende minister i noen land noen gang har gjort. Kapittel 6 i «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» omhandler retursystemer for emballasje til drikkevarer. En enkel lett forståelig forskrift om det vi ofte betegner som pantegods.

Her sørget Berntsen og departementet for at industrien selv samlet inn og resirkulerte tomgodset. Ellers måtte de ut med et gebyr på 3,5 kroner per enhet. Jo flinkere de var, jo mindre penger skulle det koste. Klarte de 95 prosent, så var det gratis. Selvfølgelig ville de det, og produsenter og dagligvarehandel opprettet selskapet Infinitum AS som tok seg av innsamlingsjobben.

I dag er Norge verdensmester i innsamling. Nå er det gjenvinningsemballasje i form av aluminium og PET-plast som samles inn og som kan brukes om og om igjen med mye mindre ressursforbruk enn den gangen vi vasket glass- og plastflasker.

I dag snakker vi med sjefen for Infinitum AS, Kjell Olav Maldum, som stadig er vert for studiegrupper fra hele verden, som kommer for å se på hvordan vi i Norge har løst problemet med denne typen avfall.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot

