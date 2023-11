Konseptet er en plattform med tre søyler som skal være semi-nedsenkbar. Riggen har en 4 MW vindturbin, solceller og et sekskantet område i senter som kan brukes til fiskeoppdrett, heter det i en pressemelding fra Shanghai Electric.

I full drift skal riggen kunne produsere 96.000 kilowattimer daglig, noe som tilsvarer det daglige forbruket til 42.500 personer, ifølge selskapet, som mener kombinasjonsdriften er en banebrytende måte å få ned karbonavtrykket samtidig som man bidrar til økonomisk vekst.

Anlegget er bygget i en såkalt demonstrasjonssone, et tiltak Kinas myndigheter har opprettet for å utvikle et bærekraftig fiskeri og ta vare på biologisk miljøet til sjøs, på øya Nanri utenfor kysten av Kina mot Taiwan.

Konsekvensutredning i Norge

Ifølge pressemeldingen har riggen gjennomgått omfattende testing i nesten 200 forskjellige operasjonsforhold.

Tidligere har det nederlandske selskapet Heerema lansert planer om oppdrettsanlegg i foten av havvindinstallasjoner kalt Aqua Wind Tower, der planen i 2019 var å teste det utenfor Skottland.

Det norske Havforskningsinstituttet leder også et EU prosjekt som går ut på å dyrke tare og blåskjell i havvindparker utenfor Estland.

I Norge er foreslåtte havbruk til havs-områder lagt til områder som også er satt av til havvind. NVE har bestilt en konsekvensutredning av hvordan vindinstallasjonene kan påvirke oppdrettsfisken.

Noe av hensikten med det kinesiske anlegget er å flytte energiproduksjonen fra kysten og ut på dyphavet, ifølge Shanghai Electric, som foreløpig ikke har svart på TU spørsmål om saken.