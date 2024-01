Jakter på gründere innen havteknologi

Stiim Aqua Cluster i Stavanger søker etter gründerselskaper innen havbruk, som ønsker å vokse seg store.

De mest lovende av de som melder seg plukkes ut til å bli med på programmet «Ocean of Opportunities» over et halvt år. Her får de tilgang til investorer, mulige kunder og etablerte aktører i bransjen.

Får selge seg inn på Aqua Nor

Det hele avsluttes men en seanse på Aqua Nor i Trondheim i august. Her får de utvalgte selskapene mulighet til å selge seg inn mot de tyngste miljøene som investerer i næringen.

Siden 2018 har 19 selskaper deltatt i programmet. I fjor meldte 23 håpefulle gründere seg på, hvorav fem klarte å komme gjennom det trange nåløyet.

Blant disse var Inseanergy som gjenbruker gamle oppdrettsmerder til flytende solcelleanlegg som kan forsyne oppdrettsanlegg med strøm og SensorGlobe, som utvikler sensorikk som skal fremme fiskevelferden.

Remora Robotics, Fishglobe, Seafarming Systems og Forsiden Klart Vann er blant selskapene som har vært med tidligere og som har opplevd en pen vekst.

– Morgendagens havbruksteknologi

Aino Olaisen er en av ti utvalgte mentorer som skal hjelpe de håpefulle havgründerne med å vokse.

Hun er styregrossist i bransjen og eier i blant annet Nova Sea.

– Ocean of Opportunities er et viktig og nødvendig program for å løfte fram morgendagens havbruksteknologi. Vi trenger gode og bærekraftige løsninger for fremtiden, uttaler Olaisen i en melding.

Disse fem havgründerne ble plukket ut i fjor. Fra venstre Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics), Sebastian Gjertsen (Sensor Globe Norway), Hermann Schips (Kelpinor), Kari-Elin Korsnes Hildre (Inseanergy) og Christian Bjørnsen (Harbor). Foto: Stiim Aqua Cluster

Tarald Kleppa Øvrebø, prosjektleder for «Ocean of Opportunities», forteller at selskapene som har deltatt så langt, er godt fornøyd.

– Ikke minst fremhever de betydningen av å kunne etablere nære forbindelser med industripartnere og investormiljøer, noe som er svært viktig i vekstfasen. Flere av mentorene har gått inn i styrene i selskapene og også investert i dem, sier han.

Søknadsfristen for å bli utvalgt i år, går ut 13. januar.

– Krevende med nye innovasjoner

– Det er generelt kapitaltørke i gründerselskaper, hvordan er investormarkedet i denne bransjen?

– Det er alltid krevende med nye innovasjoner i næringen, som ofte er koblet til lang produksjonstid på laks, sier Øvrebø.

Han påpeker at det ofte tar lang tid å få nok valideringer for å kunne gjøre kunden, som regel oppdretterne, trygge på at produktet fungerer som det skal.

– Samtidig som det implementeres stadig mer teknologi i verdikjeden, ser vi at investormiljøene i større grad må koble på ingeniører og biologer når de ser på mulige investeringer. Det er mange kompetente investorer langs kysten. Vi ser at også at Oslo-miljøet ønsker å satse på oppdrett og havbruk, men de har ikke nok kunnskap, sier han.