Kinas kullproduksjon på rekordnivå

Daglig produserer landet nå 11,9 millioner tonn kull. Landets ledende myndighet for økonomisk planlegging spår at produksjonen snart kommer til å overstige 12 millioner tonn.

Kullproduksjonen har blitt drevet oppover for å få kontroll over stigende priser og for å forsikre landet tilstrekkelige ressurser gjennom de neste, kaldere månedene.

Kinas produksjon av kull har fått mye oppmerksomhet under klimatoppmøtet i Glasgow, som foregår nå, og landet har lovet å minske bruken sin av kull – men først etter 2025.