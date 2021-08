Kina varsler stø kurs etter klimarapport

Kina har 1,4 milliarder innbyggere, en gigantisk industrisektor og verdens største klimautslipp. Landet står alene for over en firedel av verdens samlede utslipp.

Nyhetsbyrået AFP har spurt det kinesiske utenriksdepartementet om en kommentar til den nye klimarapporten. Departementet svarer med å vise til landets tidligere fastsatte klimamål.

– Kina har insistert på å prioritere bærekraftig grønn utvikling med lave klimautslipp, sier en talsperson i en uttalelse.

Tidligere har Kina satt som mål å stanse utslippsveksten innen 2030 og å bli klimanøytralt i 2060.

Bakgrunnen for at landet åpner for fortsatt utslippsvekst, er at Kina regnes som et utviklingsland. I de internasjonale klimaforhandlingene har det vært aksept for at utviklingsland må kunne øke utslipp for å sikre økonomisk utvikling og bekjempe fattigdom.

I uttalelsen fra utenriksdepartementet åpnes det for mer bruk av kullkraft de neste årene. Kina har også gjenåpnet kullgruver for å møte økende kraftbehov. Men planen er å gradvis redusere kullforbruket fra 2026.

President Xi Jinping vil sikre streng kontroll av veksten i kullkraften, forsikrer departementet.