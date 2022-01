Kina planlegger 40 romferder i år – omtrent det samme som USA

Kina vil i løpet av året fullføre byggingen av sin permanente romstasjon og planlegger i alt 40 utskytninger, omtrent det samme som USA.

Blant utskytningene er to bemannede Shenzhou-romskip og to ubemannede Tianzhou-romskip som skal bringe forsyninger til romstasjonen, deriblant romstasjonens to siste moduler.

Opplysningene fra Kinas romfartsorganisasjon CASC ble torsdag gjengitt av det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Det befinner seg for tiden tre astronauter på Kinas romstasjon Tiangong, der de er på et seks måneders opphold. Kun USA og Russland har tidligere sendt astronauter på så lange oppdrag i verdensrommet.

Kinas romprogram drives i regi av det kinesiske forsvaret. Kineserne begynte å bygge sin egen romstasjon etter at landet ble utelukket fra Den internasjonale romstasjonen (ISS), hovedsakelig på grunn av amerikansk motstand.

Nå ser Kina ut til å ta opp kampen med USA om å bli verdens fremste romfartsnasjon etter å ha hatt en mer forsiktig satsing i tidligere år. Når romstasjonen står ferdig, vil den veie 66 tonn, om lag en firedel av hva ISS veier. Den første modulen til ISS ble sendt opp i 1998.