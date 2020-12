Kina fyrer opp sin første egenutviklede atomreaktor

Kina har nå slått på Hualong One-atomreaktoren, landets første egenutviklede atomkraftprosjekt. Det markerer et viktig skritt i Kinas innsats for å bli mindre avhengig av Vesten når det gjelder energiforsyningssikkerhet og kritisk teknologi.

Det skriver flere medier, inkludert South China Morning Post, basert på en pressemelding fra det statlige CNNC (China National Nuclear Corporation) via AFP.

10 TWh i året

I følge CNNC genererer atomreaktoren 10 TWh per år og reduserer CO2-utslipp med 8,16 millioner tonn. Hualong One ble koblet til det kinesiske kraftnettet sist fredag. Atomreaktoren ligger i den østlige kinesiske provinsen Fujian og vil bli tatt i kommersiell bruk innen utgangen av året etter en rekke tester.

Hualong One er en tredje generasjons trykkvannsreaktor utviklet og designet basert på mer enn 30 års erfaring innen forskning, design, produksjon, konstruksjon og drift av kjernekraft. Hualong One har en planlagt levetid på 60 år og bruker 177 drivstoffenheter som reaktorkjerner, skriver CNNC på deres nettside.

I 2019 produserte atomkraft mindre enn fem prosent av Kinas årlige strømforbruk, ifølge tall fra Chinese Energy Administration (NEA). Den andelen forventes å øke i landets innsats for å bli CO2-nøytral innen 2060.

Vil bli mindre avhengig av vestlige allierte

Kina har som et sentralt mål i sin 'Made in China 2025' plan om å bli mindre avhengig av vestlige allierte for høyteknologiske sektorer som energiproduksjon. Arbeidet med Hualong One-reaktoren startet i 2015. CNNC bygger for tiden seks andre reaktorer i Kina og andre land basert på Hualong One-teknologi.

Totalt er det for tiden 13 atomkraftverk i Kina under bygging.

Kina har totalt 47 atomkraftverk med en kapasitet på 48,75 GW, som er verdens tredje høyeste etter USA og Frankrike.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.