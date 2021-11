Kia viser konseptbilen EV9

Kia har vist frem sin elektriske konseptbil EV9 under bilmessen i Los Angeles. Bilen er en SUV basert på Hyundai-gruppens E-GMP-plattform som brukes på Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6.

En konseptbil er ofte langt unna en produksjonsbil i utseende og løsninger. Det ser ut til å være rimelig å anta at det samme vil stemme for Kia EV9.

Konseptbilen har bakhengslede dører, såkalte «selvmordsdører», og mangler B-stolpe. Det er et designvalg som gjerne tas på konseptbiler for å skulle gjøre interiøret enklere å se.

Mens vi snakker om interiør: Ingen konseptbil med respekt for seg selv har små skjermer. Derfor slår koreanerne til med en 27 tommers skjerm på dashbordet. I tillegg et nær rektangulært ratt, som minner mye om rattet som leveres i Teslas nyeste Model S.

Dører som slår ut bakover og manglende B-stolpe mellom dørene er neppe elementer som kommer på en produksjonsmodell. Foto: Kia

Få tekniske spesifikasjoner

EV9 er 4,93 meter lang, 2,06 meter bred og 1,79 meter høy. Akselavstanden er 3,1 meter. Vi snakker altså om en forholdsvis stor SUV dersom det ferdige produktet har tilsvarende mål.

Kias pressemelding er tynn når det kommer til tekniske spesifikasjoner, men konseptet har en tenkt rekkevidde på 482 kilometer. Den skal også ha neste generasjon hurtiglading, og kan lades fra 10 til 80 prosent på mellom 20 og 30 minutter, skriver de.

Utover dette sier Kia at konseptbilen er et hint om den neste modellen i Kias elektriske modellutvalg. Dermed er det ikke helt usannsynlig at Kia en gang neste år viser frem EV9 nærmere en produksjonsmodell med en nedtonet variant av konseptdesignen.