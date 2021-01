Kia planlegger sju nye elbiler

Kia Motors Corporation har skiftet navn, og heter nå bare Kia Corporation. Det ble offentliggjort i forbindelse med presentasjonen av en ny merkestrategi. I tillegg har Kia skiftet logo.

Endringen skal markere at Kia går fra å være en bilprodusent til å i tillegg være en leverandør av produkter og tjenester i flere forretningsområder.

Ikke helt ulikt mange andre i bilbransjen, med Renault som det seneste eksempelet.

Den korte oppsummeringen av forretningsstrategien er at de skal satse hardere på elbiler, mobilitetstjenester og spesialbygde kjøretøy for ulike flåtebehov.

Det siste skal de få til med et samarbeid med Canoo, som produserer en rullebrettplattform det er enkelt å bygge ulike kjøretøyer på.

800 volt-arkitektur

Konseptbiler i dunkel belysning skal gi et hint om Kias kommende modeller. Her later til å være SUV-er, folkefraktere, sedaner og futuristiske småbiler. Foto: Kia

For personbilavdelingen er det imidlertid Hyundai-gruppens E-GMP-plattform som gjelder. Dette er plattformen gruppens elbiler bygges på. Den kommende Hyundai Ioniq 5 skal for eksempel bygges på E-GPM. Plattformen har en 800 volt-arkitektur, som blant annet innebærer at bilene kan lades raskere.

Kia varsler at de skal lansere sju nye elbiler innen 2027, og alle skal være bygget på E-GMP-plattformen. Den første av disse blir trolig et konsept som tidligere er presentert som «Kia CV». Denne skal vises innen utgangen av mars, og skal ha en rekkevidde på over 500 kilometer, og kan lades på under 20 minutter, ifølge pressemeldingen.

Koreanerne har ambisjoner om å bli store på elbil, men ambisjonene ser ikke ut til å være uoppnåelige. Innen 2025 ønsker de å ha 6,6 prosent markedsandel i elbilmarkedet, og å selge 500.000 elbiler i verdensmarkedet innen 2026.

Til sammenligning solgte Tesla rett under 500.000 elbiler i 2020, og Volkswagen-gruppen rett over 231.000 elbiler.

Kias mål er at elbiler skal stå for 20 prosent av omsetningen i 2025, og 25 prosent i 2029. Dette betyr ikke at de tenker at 75-80 prosent av omsetningen skal komme fra fossilbiler. Transport- og mobilitetstjenester skal også bidra vesentlig.