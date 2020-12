Hyundai glapp informasjon om Ioniq 5

Hyundais neste elbil heter Ioniq 5, og den skal lanseres i februar.

Som mange andre bilprodusenter ønsker Hyundai å skaffe seg så mye oppmerksomhet som mulig om den kommende modellen før lansering, og har derfor en PR-kampanje gående hvor de slipper litt og litt informasjon om den kommende modellen.

Siste smakebit fra den kanten er at bilen får hurtiglading med inntil 232 kilowatt. Ikke overraskende, ettersom den er bygget på koreanernes 800 volts e-GMP-plattform.

I forbindelse med PR-kampanjen har Hyundai åpnet for å melde sin interesse, og i Østerrike har Hyundai åpenbart ikke fått med seg hva planen til PR-avdelingen er. For 22. desember publiserte de trolig ved en glipp en god del ny informasjon om Ioniq 5.

Dette i forbindelse med en forhåndsreservasjonsløsning på den østerrikske nettsiden. Nettsiden har siden blitt endret, skriver Car and Driver, som viser til at den opprinnelige utgaven finnes på nettsidearkivet Wayback Machine.

58 og 73 kilowattimer – 450 og 550 km rekkevidde

Bilen skal først komme i en «First edition» med firehjulstrekk, og en maksimaleffekt på 230 kilowatt. Batteripakken er på 58 kilowattimer, og gir en WLTP-rekkevidde på 450 kilometer. Null til hundre går unna på 5,2 sekunder.

Det kommer imidlertid en versjon med større batteri senere. Bloggen hevder at de via en chat-tjeneste på nettsiden fikk vite at største batteri blir på 73 kilowattimer, som gir en rekkevidde på 550 kilometer.

Foruten dette, fikk vi også vite bilens størrelse. Ioniq 5 skal være 4,64 meter lang, 1,89 meter bred og 1,6 meter høy. Akselavstanden er 3 meter. Det er uvisst om bredden inkluderer speil.

Bilen kan for øvrig leveres med solceller på taket, som skal bidra med litt ekstra strøm. Hvorvidt dette er standardutstyr vites ikke.

Nøyaktig hvordan bilen skal se ut er ikke kjent, men det som er sikkert er at den er basert på konseptet Hyundai 45, som ble vist frem i 2019.

Tesla Model Y-størrelse

Basert på målene fra nettsiden ser det ut til at Ioniq 5 blir nær lik Tesla Model Y i størrelse, og noe lengre og bredere enn Mercedes EQC.

Hva Ioniq 5 skal koste er det inntil videre bare Hyundai som vet.

Dette blir for øvrig den andre Hyundai-modellen med Ioniq-navnet, og den første i en helt ny serie elbiler som bare skal hete Ioniq. Disse får modellnummer etter hva slags bil det er. Oddetall er SUV-er, og partall sedaner.

Konseptbiler fra Hyundai. Fra venstre: Ioniq 5, Ioniq 7 og Ioniq 6. Illustrasjon: Hyundai

Neste bil ut er Ioniq 6, en sedan basert på konseptet Prophecy, som kommer i 2022. I 2024 kommer Ioniq 7, som skal være en stor SUV. Logisk sett vil neste utgave av den opprinnelige Ioniq-modellen hete Ioniq 4, mens neste generasjon Kona trolig vil hete Ioniq 3.

En slik strategi hvor elbilene blir et eget undermerke er ikke unikt for Hyundai. Hos Volkswagen heter elbilene ID, hos Mercedes er det EQ, og hos Audi heter de E-Tron.