Kastet ut av skandaleprosjekt: Søksmål-investor betaler entreprenørens kamp mot kommunen

Det vakte oppsikt da Oslo kommune i 2015 øyeblikkelig hevet kontrakten med entreprenøren som holdt på med grunnarbeidene til prestisjebygget Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Tønsbergfirmaet Atlant Entreprenør svarte med å saksøke kommunen og om drøyt en uke starter krangelen om regningen etter at entreprenøren ble kastet ut av prosjektet.

Grunnentreprenøren får dekket utgiftene til rettsprosessen mot kommunen av et selskap som har spesialisert seg på å investere i rettssaker.

Atlant krever over 80 millioner fra kommunen. Oslo kommune på sin side krever over 125 millioner for blant annet forsinkelser på prestisjeprosjektet.

Bygget skulle stå ferdig i september 2016, men bli ikke ferdig før utgangen av 2019.

Første sak i Norge

Entreprenørens advokatregninger blir betalt av Therium Nordic. De driver med såkalt søksmålsfinansiering eller «litigation funding» og vil finansiere saken helt til Høyesterett.



– Vi har vurdert det som en sak som det er større sannsynlighet for at Atlant vinner enn at de taper. Derfor har vi valgt å finansiere den, forteller advokat Henrik A. Jensen, som er styreleder i Therium Nordic.



De er en nordisk avlegger av Therium, et internasjonalt selskap som finansierer rettsprosesser over hele verden, med kontorer i blant annet Storbritannia, USA og Tyskland.



Jensen forteller at saken mot Oslo kommune er den første saken Therium har finansiert som er kommet frem til behandling av en norsk domstol.

Siden de startet opp i 2016 har de vurdert rundt 40 saker og sagt nei til å finansiere flere. I saken mot Oslo kommune har de gjort en grundig vurdering av materialet fra entreprenørens advokatfirma.

Tids- og kostnadssmell

Nye Deichmanske skulle egentlig stått ferdig i september 2016, men først i november 2017 ble det holdt kranselag på bygget. Etter kommunens nye plan, skal bygget være ferdig i desember 2019.

Nye Deichmanske hovedbibliotek Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Entreprenør råbygg: Skanska

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter /Atelier Oslo AS

Bruttoareal: 19.600 m2

Funksjonsareal: 13.560 m2

Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner, i tillegg til full kjeller

Byggeperiode: 2014 – 2019

Biblioteket åpner: 2020 Kilde: NTB

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere anslått en kostnadssprekk i prosjektet på opp mot 500 millioner kroner, overfor Dagbladet.

Atlant får skylden for deler av forsinkelsen, og kommunen krever 125 millioner for blant annet dette.

«Atlants administrasjon hadde verken tilstrekkelig kompetane eller kapasitet. Som følge av dette er prosjektet nå 10 måneder forsinket», heter det i sluttinnlegget fra kommuneadvokaten.

De mener at kommunen var i sin fulle rett til å heve kontrakten fordi forpliktelsene var misligholdt og fordi Atlant opptrådte grovt uaktsomt.

De peker blant annet på at underentreprenøren Nordisk fundamentering (NFT) som hadde ansvaret for pælearbeidet, angivelig trakk seg unna på grunn av Atlants betalingsproblemer.

Kommunen hevder også at det ble brukt feil metode for utstøping av stålrørspeler (BSR-peler), som førte til utbedringskostnader på 44 millioner. Entreprenøren mener derimot at eventuelle avvik med pelene skyldes kommunens valg av fundamenteringsmetode.

Kommunen mener at Atlants krav mangler både faktisk og rettslig grunnlag.

Les også: Nye luksusboliger i Oslo bygges på 9000 meter med stålpæler

Vann i byggegropa

Atlant på sin side krever oppgjør for arbeidet som ble gjort frem til kontrakten ble hevet. De mener også at kommunen ikke hadde rett til å heve kontrakten, og avviser at kontrakten ble misligholdt.

De peker blant annet på at stort vanninnsig i byggegropa som årsak til forsinkelsene, og mener kommunen hadde ansvaret for dette.

«Ikke på noe tidspunkt under prosjektets gang var byggegropa tett slik forutsetningen var i konkurransegrunnlaget», skriver entreprenørens advokat til retten.

Prosjektet hadde store problemer med vann i byggegropa. Bilde: Mona Strande

De mener også at kommunen krevde for stram fremdrift og at de ikke hadde tatt hensyn til sikkerhet i prosjektet da de hadde laget styringsplanen.

Entreprenøren mener også at kommunens «sendrektige behandling av krav om endringsordre, konsekvente avvisning av krav om vederlagsjustering og fristforlengelse, samt urettmessige tilbakehold av vesentlige deler av kontraktsvederlaget førte til en stram likviditet hos Atlant». De mener dette førte til at prosjektet sto uten bore- og peleentreprenør i en kritisk fase etter at Nordisk fundamentering hevet kontrakten.

De mener videre at kommunens heving av kontrakten var grovt uaktsom.

Les også: Her er de detaljerte planene for det nye Munch-museet

– Hjelper norsk næringsliv

Henrik A. Jensen i Therium Nordic mener de spiller en viktig rolle.



– Uten oss, hadde ikke denne saken kommet for retten. Atlant fikk et krav mot seg som hadde betydd kroken på døren om ikke vi hadde gått inn, sier advokaten.

Han mener det ofte er en utfordring med store aktører som presser små aktører som ikke har økonomi til å ta saken til retten.



– Vi ønsker å sikre rett, og kjernen i vår virksomhet er at vi ønsker å hjelpe dem som ikke har råd eller mulighet til å få prøvet sin sak for en domstol, sier han.

De opplever også at kunder ønsker risikodeling, ved at kunden dekker noe selv og får Therium til å finansiere resten.

– Vi opplever at vi hjelper norsk næringsliv, spesielt små og mellomstore bedrifter, med å få sin rett, sier han.

Han nevner bedrifter innen olje og gass, entreprise, immaterielle rettigheter og energi som er viktige for norsk økonomi og arbeidsplasser.



Dersom Atlant vinner saken, skal Therium ha igjen utgiftene de har lagt ut for pluss en avtalt multippel av dette beløpet. Jensen ønsker ikke å opplyse om beløpet de har garantert for, men legger til at det er tatt høyde for et rettsløp i flere instanser.

Les også: 60 meter høyt Lambda skal stå på 311 peler

Tause parter

Det er satt av hele syv uker til rettssaken, som starter 15. januar. Oslo kommune ønsker ikke å kommentere saken nå.

– Vi har redegjort for vårt syn i sluttinnlegget, og har ingen kommentarer utover det nå, skriver Ingunn Olsen, kommunikasjonssjef for byggeprosjekter i Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune.

Heller ikke advokat Ingolf Skaflem hos Kommuneadvokaten i Oslo ønsker å kommentere.

Daglig leder Haavard Høie hos Atlant Entreprenør ønsker ikke å kommentere saken. Atlants prosessfullmektig Harald Fosse i advokatfirmaet Grette ønsker ikke å kommentere saken nå og viser til sluttinnlegget de har sendt retten.

Les også: I Bispevika og Bjørvika legger de noen av landets mest prestisjetunge bygninger til noen av landets mest ustabile tomter

Over: 360-bilde fra byggeplassen i april 2015. Klikk og dra for å se deg rundt, eller beveg mobilen. Foto: Eirik Helland Urke