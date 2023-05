Kartlegger mineralressurser billigere og mye raskere

Frida Vonstad har drevet selskapet The Coring Company i tre år i Mo i Rana, hvor hun kommer fra. Navnet antyder inspirasjon fra Elon Musks The Boring Company. 30-åringen har en doktorgrad i geologiske ingeniørfag fra Oxford University og University College London. Hun gjorde et såkalt bachelorprosjekt med det skjeve tårn i Pisa. Da kom både ideen og oppfordringen til å gå rett på doktorgraden – hun hoppet rett og slett over mastergraden.

Det hun har funnet opp, er en måte å fange opp borekakset på under tradisjonell slagbasert bergboring, på en måte som bestemmer akkurat hvor i hullet prøven er tatt. Det har vært sett på som umulig, men hun har fått patentert ideen og startet produksjon av utstyret i Mo i Rana.

– Å ha tatt noe som jeg tegnet på en liten serviett, til å få sett det fysisk..., smiler Vonstad.

Metoden erstatter tradisjonell diamantboring, som enten foretas fra dagen og ned i forekomsten eller ved at man stopper riggen og diamantborer framover. Her kan driften gå som normalt, og så fanges prøvene opp i en dertil egnet beholder festet til borestrengen. Prøvene kan tas med den oppløsning man ønsker, ved å åpne eller lukke beholderen under boring, og de kan tas så langt inn man borer. Dermed er de ferdig til analyse veldig raskt, og man kan justere oppredningen av malmer etter analysene.

– Utgangspunktet vårt var at vi ikke skulle forstyrre prosessen i gruven i det hele tatt, forklarer hun, og sier det hjalp å tenke litt utenfor boksen.

The Coring Company har nå 15 ansatte som utvikler både program- og maskinvare. Markedet er enormt, for besparelsene hos kundene er potensielt veldig store. Dette snakker vi om i dagens podkast.

