Kapteinen på norskeid elvecruisebåt i Budapest siktet

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen ble pågrepet etter onsdagens ulykke, som trolig kostet 28 mennesker livet.

Lørdag ble det holdt rettsmøte der den ungarske påtalemyndigheten krevde videre varetektsfengsling og fastholdt at ulykken etterforskes som en kriminell handling.

Dommeren besluttet at kapteinen skal holdes varetektsfengslet i 30 dager, men åpnet for at han kan løslates mot kausjon. Forutsetningen er at han bærer en sporingsinnretning og holder seg i Budapest.

Påtalemyndigheten har imidlertid anket kausjonsspørsmålet.

Sju sørkoreanske turister er funnet omkommet etter kollisjonen like ved den kjente Margaret-brua i Budapest, mens 21 er savnet.

Sterk strøm, stor vannføring og skittent vann vanskeliggjør letingen etter savnede, og gjør arbeidet med å heve den 27 meter lange turistbåten Hableany vanskelig.

Elvecruisebåten Viking Sigyn er eid av den norske rederen Torstein Hagens rederi Viking Cruises.