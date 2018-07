Kaptein Sabeltann bygger sjørøverrike i Karibia

Investorer har kjøpt et stort landområde i Den dominikanske republikk der en ny temapark for Kaptein Sabeltann, Captain Sabertooth, skal bygges opp.

Temaparken skal inneholde både et hotell og to-tre piratskuter, og målet er at den skal være ferdigstilt vinteren 2021/2022.

Cruiseturister som målgruppe

– I dag er det jungel og masse trær på stedet, og en stor sandstrand. Her vil store deler av Kaptein Sabeltanns univers få plass: Fjellet med borgen på toppen, øya hvor greven av Gral bor og Kjuttaviga, eller «Luna Bay» som den heter på engelsk, sier skaperen av Kaptein Sabeltann, Terje Formoe, til Fædrelandsvennen.

Kaptein Sabeltanns skaper, Terje Formoe. Foto: Morten Holm / Scanpix

Prosjektet har fått navnet The Kingdom of Captain Sabertooth – Kaptein Sabeltanns kongedømme – og cruiseturister er en viktig del av målgruppen. Det legges opp til to kaier for cruiseskip, og besøkende skal også kunne ta seg til temaparken via en nærliggende flyplass.

Ønsker norske investorer

Kristiansand-firmaet Pirate Adventure Group AS (PAG) har betalt 15 millioner dollar for det 200.000 kvadratmeter store landområdet i Den dominikanske republikk. Totalt har prosjektet en prislapp på mellom 50 og 80 millioner dollar.

Daglig leder i PAG, Belinda Sousa, forteller til TU Bygg at de er i forhandlinger med internasjonale investorer for å innhente mer kapital til prosjektet.

– Vi er i forhandlinger med de som har meldt sin interesse, men vi har ennå ikke gått aktivt ut for å skaffe oss investorer, sier hun.

– Vil dere ha norske selskaper med på laget?

– Foreløpig har vi ikke tatt kontakt med investorer i Norge, for vi ønsker å ha alt av planer på plass før vi gjør det. Det er synd om vi ikke får med norske firmaer etterhvert, for vi har litt stolthet og nasjonalfølelse rundt Kaptein Sabeltann, svarer hun.

På spørsmål om hvorfor selskapet bestemte seg for å bygge en ny Sabeltann-by i utlandet forteller hun at suksessen i Norge var en motiverende faktor.

– Vi så at på Kaptein Sabeltanns fremdrift her i Norge, som har vært en stor suksess. Og så snakket vi med samarbeidspartnere i USA som mente at Kaptein Sabeltann-konseptet hadde et stort internasjonalt potensial, sier hun.

Kart over området i Den dominikanske republikk der temaparken skal bygges. Foto: Pirate Adventure Group

Sabeltann møter Karibia

De som så potensial var designfirmaet Ideas Orlando, som Sousa tidligere hadde jobbet med på prosjekter i cruisenæringen.

Arkitekten David Exline fikk oppgaven å starte utviklingen av et design som ivaretar Sabeltanns kjerne, men likevel passer inn i Karibia.

Arkitekt David Exline Foto: Privat

– Vi er opptatt av å holde oss til kjernen av historien, men gi den et slags karibisk omfavnelse. En hybrid mellom det norske og det karibiske, sier Exline til TU Bygg.

Han er i disse dager i Kristiansand for å bli kjent med Kaptein Sabeltanns univers.

– Vi er i en begynnende fase hvor vi samler informasjon. Nå setter vi oss inn i Kaptein Sabeltann-mytologien, sier han og utdyper hva som gjør at de ville jobbe med prosjektet.

– Det vi syns er fascinerende med historien om Kaptein Sabeltann er at den inneholder alle elementer som en god historiefortelling behøver. Og karakteren Kaptein Sabeltann har en fantastisk personlighet, flamboyant og ekstravagant. Dette er underholdning av høy kvalitet, sier han.

Erfarne temapark-designere

I løpet av de neste seks til åtte ukene skal designet utarbeides. Exline sier at Formoe skal lede utviklingen av karakterene, og at alle fra den opprinnelig historien skal være med. Om det kommer noen nye karakterer inn er for tidlig å si. Når det gjelder nye Abra havn vil den designes med inspirasjon fra sin nye lokasjon.

Den nye temaparken skal hente noe av designet fra Kaptein Sabeltanns by, Abra Havn by ved Kristiansand Dyrepark. Foto: Luca Kleve-Ruud

– Abra havn skal ha noen av de kjente elementene, men det vil få en karibisk vri som lokalbefolkningen vil kunne relatere seg til, sier han.

Exline forteller at han har jobbet med design av temaparker, museumer og besøkssentere i ti år, rundt om i hele verden. Blant annet med en temapark for kulturarv i Lisboa, et Nascar-besøkssenter i Daytona Beach i Florida, og et «space center» i Orlando der du kan ta en interaktiv reise ut i rommet.

Lisens til å bygge

Den dominikanske republikk er Karibias nest største stat etter Cuba. Landet er på størrelse med Finnmark. Innbyggertallet var i 2016 på 10,6 millioner mennesker.

For å bygge hotell i landet kreves det blant annet lisens fra republikkens turistdepartementet. Ulike gebyrer må også betales. Lisensen varer i ett år, og fornyelser er basert på hotellets rangering, infrastruktur og servicetilbud.

Sousa forteller at de ikke er gang med å anskaffe seg lisens enda, men at det er en prosess som de snart vil begynne med.

– Denne uken er vi her i Kristiansand sammen med Ideas team på ni personer og samler informasjon for å begynne prosjekteringen for parken i Den dominikanske republikk, sier hun.