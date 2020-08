Kan vi virkelig stoppe aldringsprosessen – og hvordan?

Sigrid Bratlie, med en doktorgrad i molekylærbiologi, som vi har snakket med før, har skrevet boken Fremtidsmennesket sammen med Hallvard Kvale.

Et av temaene i boka handler om livets slutt. Det vil si hvordan vi aldres og hvorfor vi dør. De aller fleste av oss ønsker oss et langt liv fritt fra alle lidelsene som gjerne kommer etter hvert. Det er noe forskerne er på sporet av. Det er lett å tenke seg hva et friskt tiår eller to er verd. Knapt noe annet område innen medisin er verd mer.

Bratlie tror vi kommer til å løse gåtene med aldring og utvikle det som trengs for å utsette døden, selv om aldring på et molekylært område er komplisert. I dag er det så å si skrevet i DNA at når vi når 115 år, er det slutt. Men det er mange fallgruver på veien og særdeles få oppnår det.

I første omgang handler det om å la flere oppnå en lik alder, men på sikt kan vi strekke vår biologiske maksimumsalder også. Spørsmålet er selvfølgelig når slik terapi kommer. Det er nok for lenge å vente for mange av oss.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.