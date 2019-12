Kan vi få magnettog i Skandinavia?

I den internasjonale pressen har Kinas nye 600 km/t magnettog fått stor oppmerksomhet. Det nye magnettoget bygger på den velprøvde Transrapid-teknikken som har vært i drift i Shanghai siden 2003.

Magnettog-banen i Shanghai har vist imponerende driftsstabilitet, og med daglige hastigheter på 431 km/t. Den gjennomprøvde teknikken har betydd at Kina i 2016 satte i gang en nasjonal satsing på 200–600 km/t magnettog.

Kinas fokus på magnettog har betydd at Kina i dag har 6 forskjellige magnettog-versjoner i drift og under testing.

Setter av hundre millioner til magnettog

Denne akselererende tekniske utviklingen i Kina har blitt lagt merke til også i USA, hvor det for tiden har blitt avsatt 80 millioner danske kroner (cirka 106 millioner norske) til utvikling av magnettog.

Siden 2015 har den skandinaviske magnettog-gruppen (DSMG) hatt dialog med det svenske transportdepartementet, hvor daværende minister Anna Johansson satte i gang en kunnskapsdialog med DSMG.

Under en rekke møter med Trafikverket i Sverige og møter i det danske folketinget, har det blitt opparbeidet en stor faglig og politisk viten om de klima- og miljøfordelene ved magnettog.

Stort potensial

I Norge er det også stort potensial ved magnettog-løsninger, siden trasé-mulighetene er mye friere. Siden en stigning på 8 prosent i Oslo-tunnelen ikke er begrensende for magnettog, åpnes det for nye muligheter for den kollektive togtrafikken i Norge.

Kina fokuserer på magnettog, og USA satte av utviklingspenger. De over 60 prosent lavere driftsomkostningene er også noe som alle land i Europa bør ha fokus på.

I DSMG ser vi store muligheter for at magnettog kan bli et nordisk høyhastighets togsystem, siden byggetiden og fleksibiliteten i trasévalg vil kunne gi et godt togtilbud mellom Oslo, Göteborg, Stockholm og København.

I Norge er magnettog-linjer fra Oslo til Stavanger/Bergen og Oslo til Trondheim muligheter som viser attraktive økonomiske løsninger.

«Magnettåg i Skandinavien»

Magnettog er fremtidens raske landtransport-system, og utviklingen akselererer i økende grad i Kina.

DSMG ser gode muligheter for å samle en ny sektor, og et utviklingsmiljø hvor også myndigheter kan inngå.

På Facebook-siden «Magnettåg i Skandinavien» har vi gjennom flere år samlet mye kunnskap om magnettog, og alle i transportsektoren har her mulighet for å hente kunnskap og debattere magnettog-emnene.