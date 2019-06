Kan komme mer informasjon om årsaken i løpet av uka

Mandag eksploderte det kraftig i en hydrogenfyllestasjon i Sandvika i Bærum.

Hydrogenselskapet Nel har stengt ti andre stasjoner midlertidig etter eksplosjonen, i påvente av mer informasjon.

Selskapet har foreløpig ikke gått ut med hva som er årsaken til eksplosjonen, men at de tror den skyldes at hydrogen lekket ut og tok fyr i fri luft, som skapte en trykkbølge.

Ifølge sikkerhetskonsulentselskapet Gexon, som Nel har hyret inn, vet de mer enn de kan gå ut med ennå, melder TDN Direkt, ifølge hegnar.no.

– Når vi har fått undersøkt delene i mer detalj, vil vi vite mer om mekanismene. Det vil vi sannsynligvis kunne si mer om i løpet av inneværende uke, uttalte direktør Geirmund Vislie til nyhetsbyrået.

Frikjenner elektrolysøren

Ettersom det er snakk om børssensitive opplysninger, er selskapet tilbakeholdne med informasjon.

Noe har likevel Nel lagt ut om hendelsen selv, i et spørsmål og svar-format på egne nettsider. Her frikjenner de elektrolysøren, som produserer hydrogen på stedet ved hjelp av solenergi, og fylleautomaten som brukes av kundene.

– Vi vil fortsette å analysere de ulike komponentene på stasjonen, for å videre innskrenke mulige årsaker, skriver selskapet.

Nel understreker dessuten at ingen av enhetene som utgjør fyllestasjonen har eksplodert, men at teorien deres er at det har vært en hydrogenlekkasje.

– Men det er for tidlig å konkludere om hva som er den opprinnelige årsaken til at hendelsen oppsto.