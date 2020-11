Kampen om helseplattformen

E-Helsedirektoratets helseplattform for en felles kommunal pasientjournal som skal legge grunnlaget for samhandling har ikke blitt applaudert av alle. Helse-Midt går sin egen vei og har satset på en amerikansk løsning. Nå vil Oslo Kommune heller stille seg i spissen for et alternativ hvor de bygger opp et kompetent miljø som både utvikler og inviterer andre aktører til å utvikle løsninger.

Helsebyråd Robert Steen, som var med på å utvikle Finn.no, før han ble politiker mener vi bør satse på enklere og tynnere løsninger for å dekke behovene innen helse i stedet for å utvikle en ny mastodont som skal være ferdig om mange år og som skal rulles ut over enda flere år.

Som landets største kommune vil han ha en helt annen tilnærming til målet. Samtidig vil han invitere andre kommuner med i arbeidet og involvere selskaper som kan være med å utvikle løsninger. Det kan blir til nye eksportprodukter.

I dag snakker vi med Robert Steen og leder for produktområdet helsedata i Oslo Kommune, Liv Rossow.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.