Kampen hardner om talentene som trengs for å lage selvkjørende biler

Praten gikk i månedsvis innenfor det tette miljøet av eksperter på selvkjørende biler i Silicon Valley: Hvor ville en av bransjens mest fremtredende aktører havne?

I forrige uke fikk verden vite det, da Tesla Motors Inc. saksøkte den tidligere direktøren for Autopilot-programmet sitt, Sterling Anderson.

Elbil-produsenten hevdet at Anderson begynte å jobbe med Chris Urmson – den tidligere sjefen for Googles program for selvkjørende biler – for flere måneder siden.

Talentkrig

Rettssaken som involverer de mest talentfulle innen selvkjørende biler, er den siste i en rekke som viser hvordan talentkrigen i Silicon Valley hardner til, mens både teknologi- og bilbedrifter konkurrerer om de beste ingeniørene.

Oppstartbedrifter innen selvkjørende biler blir dannet i et voldsomt tempo etter at disse avdelingene i General Motors Co. og Uber Technologies Inc. – som bare har noen få dusin ansatte – ble vurdert til å ha en verdi på flere hundre millioner dollar i fjor.

– Plutselig innser folk at selvkjørende biler blir en realitet, sa Sebastian Thrun, som grunnla Googles prosjekt for selvkjørende biler, og forsker på robotteknologi og kunstig intelligens som professor ved Stanford University.

– Alle ledere hos bilprodusentene har prioritert selvkjørende biler nå, og 2016 var året da folk med påvirkningsevne våknet opp til potensialet i dette.

Urmson ledet det som nå betegnes som Waymo-satsingen til Alphabet Inc. i 2009, og overvåket omkring tre millioner kilometer med kjøring før han forlot bedriften i august.

Anderson ledet maskin- og programvareteamene hos Autopilot, og hjalp til med å styre Tesla gjennom en rettshøring som dreide seg om en sjåfør som døde i en Model S sedan da han brukte systemet i fjor. Anderson forlot Tesla i desember.

Teslas klage

Teslas søksmål mot Anderson ble tatt ut i California, og avslørte at Urmson og Anderson har startet et konkurrerende foretak kalt Aurora Innovation LLC.

Søksmålet hevder at Anderson forsøkte å stjele kolleger fra Tesla og misligholdt kontrakten sin, og viste til trusselen de mer etablerte foretakene står overfor, når direktører med erfaring i å lede grupper i et sterkt konkurranseutsatt felt, ønsker å komme seg videre.

Aurora kalte Tesla-søksmålet «grunnløst», og et «ondsinnet forsøk på å slå ned på en konkurrent» i en kunngjøring i forrige uke.

– Dette er den mest betydningsfulle storskala utnyttelsen av avansert teknologi i de siste 100 årene, sier Karl Brauer, som er analytiker hos Kelley Blue Book.

– Å få til dette skikkelig, vil kreve en grad av samarbeid mellom flere områder innen høyteknologi som vi hittil ikke har sett maken til, og det innebærer at bedriften med den største hjernebanken har den største fordelen.

Teslas søksmål kommer etter Ubers oppkjøp av Otto i august. Det er et nystartet selskap for selvkjørende lastebiler som ble grunnlagt syv måneder tidligere, og avtalen var verd 680 millioner dollar. General Motors Co. kunngjorde i mars planer om å kjøpe Cruise Automation, og avslørte senere at de betalte omkring 581 millioner dollar for selskapet.

– Den totale kostnaden for avtalen vil bli større med tiden, sa Detroit-baserte GM i juli. I oktober betalte grunnleggeren av Cruise, Kyle Vogt, mer enn 21 millioner dollar for det som San Francisco Business Times beskrev som det dyreste boligsalget i byen noensinne.

«Bli rik kjapt»

«I sin iver etter å henge med, har tradisjonelle bilprodusenter skapt et bli rik kjapt-miljø», sa Tesla i søksmålet sitt mot Anderson.

«Små team med programmerere med lite mer enn et demo-program, har blitt kjøpt opp for så mye som én milliard dollar», hevdet bedriften, og refererte til GMs oppkjøp av Cruise og rapporten om avtalens totale verdi.

Ingeniører har rikelig med muligheter for ansettelse innen det blomstrende området selvkjørende biler.

I California har 21 bedrifter fått utstedt tillatelser til å teste biler fra statens avdeling for motorkjøretøyer. Dette omfatter de etablerte bilprodusentene Ford Motor Co. og BMW AG, dele-leverandørene Robert Bosch GmbH og Delphi Automotive Plc, og mindre kjente nystartede selskaper som Zoox Inc., AutoX Technologies Inc. og Drive.ai Inc.

«Uunngåelige stridigheter»

Google gikk forrige måned til sak mot en tidligere programvareingeniør, og hevdet at den ansatte hadde brutt mot forpliktelsene i ansettelseskontrakten når det gjaldt besittelse og bruk av konfidensiell informasjon. Den tidligere ansatte, Leonid Shamis, begynte angivelig hos Drive.ai i november.

Personell beveger seg raskt og ofte mellom partene i den selvkjørende verdenen. Andrew Gray, et tidlig medlem av Teslas Autopilot-team, begynte hos Cruise Automation i september 2015, ifølge Linkedin-profilen hans.

Etter at GM sa at de ville kjøpe Cruise, skiftet Gray beite til Otto, et nystartet firma grunnlagt av tidligere Google-ansatte, og som da var kjøpt opp av Uber. Grays reise mellom disse bedriftene foregikk over en periode på litt mer enn ett år.

– Mange av bedriftene som er involvert i automatisert kjøring, er motivert av en intens kombinasjon av håp, grådighet og frykt, sier Bryant Walker Smith, som er jusprofessor ved University of South Carolina, og har skrevet om ansvarsforhold vedrørende førerløse biler.

– Det var uunngåelig at den enorme konkurransen mellom individer og ideer ville ende i retten, og spesielt med tanke på alle de overlappende og motstridende interessene på dette området, sier han.