Kalkulatoren gir deg svaret: Er en elbil bedre for miljøet enn en dieselbil?

Langt de fleste livsløpsanalyser viser at elbiler står for mindre CO₂-utslipp enn biler med forbrenningsmotor. Det vil likevel alltid være et spørsmål om hvor mye bedre de er, og det vil finnes scenarioer hvor elbiler kan ha høyere avtrykk enn dieselbiler.

En ny kalkulator kalt Carcurator, utviklet av sveitsiske Paul Scherrer Institut skal gjøre det mulig for hver enkelt å ta informerte valg. Den viser deg både miljøpåvirkningen og de økonomiske kostnadene ulike biltyper har i et livsløpsperspektiv.

Mens ulike analyser legger ulike forutsetninger til grunn, har du her mulighet til å gjøre utregninger basert på ditt eget bruksmønster.

Hensikten er ikke bare å lage sammenligninger mellom ulike typer drivlinjer, men også at du skal kunne se i detalj hvilken klimaavtrykk bilen du i dag kjører har.

Resultatene presenteres grafisk, slik at det er lett å sammenligne ulike biler og hvor stort klimaavtrykket er i forskjellige driftsfaser.

Du kan selv velge hvor mange forutsetninger som skal legges inn i regnestykket, for eksempel årsmodell, vekt, årlig kjørelengde og livstidskjørelengde. Her er det også mulig å velge hvilken kjøresyklus som skal legges til grunn, for eksempel WLTC eller NEDC.

Svært detaljert

Mercedes-Benz GLE 350 de er en dieselhybrid. Foto: Marius Valle

Om du virkelig ønsker å gå ned i detaljene, kan du for eksempel endre parametere for batterikjemi og energitetthet, luftmotstand, energiforbruk under produksjon av batteri, og i det hele tatt de fleste parametere. En bil består i denne kalkulatoren av inntil 200 slike parametere.

Du kan også velge hvilket land beregningen skal gjelde for, slik at beregningene er så nær realiteten som mulig, og endre energisammensetningen i kalkulatoren for å beregne klimapåvirkningen under forskjellige scenarioer.

Beregningen gjøres forholdsvis langsomt, og om det er flere som gjør beregninger blir forespørselen satt i kø. Det er mulig å laste kalkulatoren ned lokalt, via pakkehåndteringssystemet Pip og å kjøre Carculator i Python. Dette krever litt kunnskap, så om dette er gresk for deg, er nok det nettbaserte verktøyet det beste.

Eksempel-SUV

I vårt eksempel har vi sammenlignet tre SUV-er; En elektrisk, en ladbar diesel-hybrid og en med ren dieseldrift. Vi har i forutsetningene lagt inn at dieselen har innblandet 25 prosent algebasert biodrivstoff. Energimiksen er den kalkulatoren angir for Norge, og vi har ikke gjort noen endringer her.

Vi har satt årlig kjørelengde til 25.000 kilometer, og livstidskjørelengde til 250.000 kilometer. Alle bilene er 2020-modeller.

Klimapåvirkningen fra vårt regnestykke viser en klar fordel for elbilen. Faksimile: carcurator.psi.ch

Resultatet, vist som klimapåvirkning per kjørte kilometer, gir et helt tydelig bilde: Elbilen har et betydelig lavere klimaavtrykk enn de to andre variantene, gitt ellers like forutsetninger.

CO₂-utslipp etter kjørelengde. Faksimile: carcurator.psi.ch

Kalkulatoren viser også hvor langt du kan kjøre for hver kg CO₂-ekvivalent i et livsløpsperspektiv. En diesel-SUV kan kjøres rett under 3 km, mens hybriden ikke er veldig mye bedre med oppunder 4 km. Elbilen kjører til sammenligning 8 km per CO₂-ekvivalent.

I dette regnestykket ville elbilen startet med et høyere CO₂-utslipp, men etter bare ett år passeres den av hybriden og dieselbilen i CO₂-utslipp.

Utviklet av forskere

Verktøyet er utviklet av forskere ved Paul Scherrer Institut. En av utviklerne, PSI-forsker Romain Sacchi, sier at de har tatt med en rekke ulike drivstoff, inkludert ulike syntetiske drivstoff. De har også tatt hensyn til fremtidige teknologier, som fangst og lagring av CO₂ under hydrogenproduksjon.

De har også tatt med partikkelutslipp fra de ulike kjøretøyene, NOx-utslipp og annen forurensing. Det skal gjøre det lettere å se og sammenligne annen miljøpåvirkning ulike biler har.

Kalkulatoren kan sammenligne ulike drivstoff, som hydrogen, mot for eksempel diesel. Foto: Marius Valle

Datagrunnlaget og beregningene er åpne, men du får kun se hele utregningsgrunnlaget dersom du laster ned og kjører kalkulatoren på din egen datamaskin. Denne muligheten er ifølge utviklerne primært tiltenkt andre forskere som ønsker å bruke beregningene som grunnlag for nye studier.

Hensikten med å utvikle løsningen er ifølge forskerne å bidra til en mer opplyst debatt om miljøpåvirkning fra kjøretøy.

–Til nå, når det gjelder miljøpåvirkningen av forskjellige transportmåter, er argumentene for ofte basert på dårlig funderte resultater bygget på forutinntatte antakelser. Vi ønsker å gjøre slutt på dette gjennom å være åpne, sier Sacchi i en pressemelding.

Skaperne mener at de med god samvittighet kan hevde at dette er det beste verktøyet for å sammenligne ulike biler til dags dato.