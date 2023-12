Jussprofessor mener Helge Ingstad-dommen bør til Høyesterett

– Det er mange som har gjort feil, det er et helt system som har sviktet. Spørsmålet er da om man likevel kan bebreide en enkeltperson i så stor grad at han skal straffes, sier Simonsen til Bergens Tidende.

Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad tapte denne uken ankesaken i lagmannsretten. Han er på nytt dømt til betinget fengsel etter ulykken utenfor Bergen i 2018. Han er den eneste personen som er straffet i saken.

En annen professor, Trond Solvang, som leder Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, er uenig med Simonsen. Solvang sier retten har slått fast at vaktsjefen har opptrådt uaktsomt nok til å bli straffet, uavhengig av øvrige omstendigheter.

Et annet spørsmål er imidlertid om retten har vært for streng når den har vurdert hvor uaktsom man må være for å bli dømt.

– Hvis svaret på det er ja, blir konklusjonen feil, sier Solvang til avisen.