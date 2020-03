Jus-eksperter svarer live på spørsmål fra bygge- og anleggsnæringen 

Spørsmål kan sendes inn via skjemaet til høyre nedenfor. Du kan velge om du ønsker å stille spørsmålet anonymt, eller om vi skal opplyse om hvem som spør. Hold spørsmålene så konsise som mulig.

Sendingen starter fredag 27.03 kl. 14:00 på tu.no.

Fra Grette stiller partner Jørgen Aardalsbakke og senioradvokat Madeleine Bråthen Bjaaland.

– Vi får mange spørsmål knyttet til force majeure, som hindrer partene i å oppfylle sin del av kontrakten. Det er usikkerhet i bransjen om hvordan man skal forholde seg som følge av koronaviruset, sier Bjaaland.

Kraftig kost

Force majeure er et sentralt juridisk begrep. Det er fransk, og norsk oversettelse er «større krefter». Det dreier seg om uventete hendelser som mennesker ikke kan kontrollere, og som hindrer at kontrakten blir oppfylt.

– Det engelske uttrykket er «act of God», det sier noe om kraften i begrepet. Oftest er det streik, offentlige påbud eller naturkatastrofer som jordskjelv og flom som er aktuelt, sier Bjaaland.

Denne gangen er det pandemi og smittevern som skaper krisen. Bjaaland sier det er viktig for de som opplever forsinkelser at de varsler kontraktsmotparten så raskt som mulig. Det juridiske kravet er «uten ugrunnet opphold».

– Om man ikke varsler i tide kan man miste retten til å påberope seg force majeure. Derfor er det viktig å varsle tidlig, selv før man har oversikt over konsekvensene. Da har man skaffet seg tid til å vurdere hvor store påvirkningene eller forsinkelsene som er skapt blir for prosjektet.

– Det er også et viktig spørsmål hvilke tiltak entreprenøren må iverksette for å unngå hindringene. Eksempelvis om man må gjøre omlegginger i produksjonen for å unngå hindringene, eller redusere disse, legger Jørgen Aardalsbakke til.

Standardkontraktene er gode nok

Bjaaland mener standardkontraktene som oftest blir brukt i Norge er gode nok til at partene kan bruke dem til å håndtere krisen.

– Det vanlige er at byggherre og hovedentreprenør bruker standarden NS8407 eller NS8405, mens forholdet mellom hovedentreprenør og underleverandører styres av NS8417 eller NS8415. I tillegg er force majeure trukket inn både i kjøpsloven og folkeretten.

Bjaaland forteller at til tross for den ekstraordinære situasjonen der mange virksomheter må redusere eller stenge helt er det stor pågang hos juristene.

– Folk vil gjerne ha råd om permitteringer, forlengelse av leveransefrister og det aller viktigste er hvordan eksisterende og fremtidige kontrakter skal håndteres. Vårt inntrykk er at kundene våre ønsker å stå på.

Arbeidet med nye kontrakter for fremtidige prosjekter går som før krisen inntraff. Bjaalands viktigste råd til de som inngår kontrakter nå er å legge inn tilstrekkelig slakk i fremdriftsplanen.

Korona er ingen unnskyldning

– Det er fortsatt mange som ikke er påvirket, men det kan endre seg raskt. Derfor er det viktig å ikke gjøre seg for sårbar for endringer.

Så advarer Bjaaland mot å bruke koronaviruset som et argument uten gode grunner.

– For å kunne påberope seg force majeure, må koronaviruset ha ført til en konkret fremdriftshindring. Det er ikke tilstrekkelig å vise til en generell bekymring vedrørende fremdriften eller bekymringer hos personell. Det må dokumenteres at en konkret leveranse eller arbeidsoperasjon blir hindret som følge av viruset. Fristforlengelsen varer bare så lenge hindringen er reell, avslutter Bjaaland.

Send dine spørsmål og følge morgendagens debatt live på tu.no.