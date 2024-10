«Vi mener at en sammenslåing av disse to selskapene er egnet til å svekke den fremtidige konkurransen i jernbanemarkedet … Sammenslåingen kan derfor være til ulempe for blant annet passasjerene og samfunnet som helhet.»

Det skriver Statens jernbanetilsyn i et brev til Konkurransetilsynet, som Aftenposten har fått innsyn i.

I brevet ber Jernbanetilsynet om Konkurransetilsynet om å vurdere sammenslåingen av Vy og Flytoget etter konkurranselovens bestemmelser, skriver avisen.

Svekket konkurranse

Tidligere har Vy og Flytoget konkurrert om flere ulike strekninger på Østlandet. Jernbanetilsynet har ved flere anledninger behandlet saker som dreier seg om konkurransen mellom dem.

I brevet påpeker Jernbanetilsynet at sammenslåingen kan gi enkelte fordeler, som redusert trengsel og mer effektiv bruk av kapasiteten.

De er imidlertid usikre på om gevinstene vil veie opp for tapet i form av den svekkede konkurransen.

De spør også om det ikke finnes andre løsninger som ikke svekker konkurransen på samme måte, skriver avisen.

Undersøker meldeplikt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er kjent med brevet og dets innhold.

– Jernbanetilsynet står fritt til å utøve sin rolle, uten at departementet skal blande seg inn i det, sier han til Aftenposten, men ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

Om Konkurransetilsynet skal komme på banen, må sammenslåingen være meldepliktig i henhold konkurranseloven. Det skal Samferdselsdepartementet og Vy nå finne ut av om den er.