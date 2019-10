Jeremy designer framtidens transport: –Det er noe magisk ved å fly

I dagens podcast møter vi Jeremy White fra selskapet SeymourPowell. Han er designer, og har jobbet med ulike former for transport av mennesker i en årrekke. Fra de nye flytogene til Virgin Galactics romfartøy som skal ta mennesker utenfor atmosfæren, slik at de kan få et skikkelig blikk på kloden vi bor på og oppleve vektløshet. Det er mye en transportdesigner må tenke på, i tillegg til form og farge. Slik som at vi blir stadig tyngre og hvordan fremtidens flyseter skal se ut.

Vi snakker hovedsakelig engelsk i ukens podcast.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.