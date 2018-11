Japansk fond sikrer at norske droner kommer på markedet

Det japanske «Drone Fund» har gått inn i Griff Aviation med 20 millioner kroner i kapital, en emisjon som gir dem 15 prosent av selskapet.

Samtidig har selskapet sikret seg forsknings- og utviklingskontrakter for nye droner.

Klare i 2019

Selskapet jobber i disse dager med å ferdigstille de første dronene for industriell bruk. Disse har planlagt levering i mars/april 2019.

Griff Aviation satser spesielt på store droner med stor løftekapasitet, som samtidig er sertifisert for industriell bruk. Denne fleksibiliteten gjør at de gjerne kaller dronene sine for «luftas traktorer».

Tech Award-kandidat

Griff Aviation er aktuell som en av seks kandidater til Norwegian Tech Award, som deles ut 28. november.

Droneløft mellom skip og installasjon er en av flere framtidige scenarier for dronene fra Griff Aviation. Foto: GRIFF

Griff Aviation er nå sikret drift inn i kommersialiseringsfasen, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi har med denne kapitalen arbeidsro og kan fokusere på utvikling av selskapet mot det internasjonale markedet, sier daglig leder Leif Johan Holand i pressemeldingen.

Samtidig går Håkon Raabe, prosjektdirektør i Sintef Manufactoring, inn som styreleder i selskapet.