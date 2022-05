Japan risikerer å miste halvannen million arbeidsplasser på grunn av elbiler

Hvis ikke den japanske bilindustrien får opp farten med elbiler, kan det få store konsekvenser for det japanske samfunnet. Det er en av konklusjonene i en rapport fra den internasjonale organisasjonen The Climate Group.

Japan er verdens nest største eksportør av biler og leverer årlig 13 prosent av alle personbiler i verden. Bilindustrien betyr ekstremt mye for den japanske økonomien. Den utgjør nesten en femtedel av den samlede industriproduksjonen og sysselsetter 8 prosent av arbeidsstyrken, om lag fem millioner mennesker.

I verste fall vil mangelen på elbiler fra de japanske produsentene kunne bety tap av 1,7 millioner arbeidsplasser og et fall på opptil 14 prosent av landets BNP i 2040, anslår The Climate Group.

Det fremheves at Japan henger langt etter når det gjelder salg av elbiler sammenlignet med Europa, Kina og USA. Blant medforfatterne av rapporten er Kenichiro Wada, som i sin tid sto i spissen for Mitubishis i-MiEV-prosjekt, og Masato Inoue, som designet den opprinnelige Nissan Leaf og i dag er professor ved Institute for Design i Torino i Italia.

Av de mest solgte elbilene i verden i 2021 finner man bare én som er japansk, nemlig Nissan Leaf på en 14. plass. De andre plassene går til kinesiske (blant annet SAIC, Xpeng og BYD), amerikanske (Tesla og Ford), europeiske (VW, Renault, BMW) og koreanske (Hyundai og KIA).

Mest solgte elbiler Q1-Q3 2021. Illustrasjon: BNEF

Bensin fases ut – men ikke i Japan

Det kan bli enda verre for Japan. For mange steder i Europa, USA og Kina er det allerede tatt beslutninger om å fase ut bensinbiler i perioden fra 2030 til 2040.

Det har gjort den japanske industrien sårbar, siden den først og fremst er basert på produksjon av hybridbiler – og altså ikke rene elbiler.

For når japanere snakker om elbiler, blir det ofte fordreid til «elektrifiserte» biler. Her er det snakk om tradisjonelle hybridbiler som altså ikke kan lades utenfra – og derfor må beskrives som bensinbiler.

Den typen biler regnes også med når japanske politikere snakker om at alle nye biler skal være elektrifisert på midten av 2030-tallet. I prinsippet vil det kunne bety at Japan fortsetter å gå 100 prosent på bensin.

Årsaken til dette ligger i den japanske bilindustrien og organisasjonen Japan Automotive Manufacturers Association (JAMA), som har stor innflytelse på japansk politikk.

Argumenter mot elbiler har vært at det ikke er nok elektrisitet til å lade opp bilene i Japan, ikke nok ladere og at elbilene vil være for dyre for den gjennomsnittlige bilkjøperen.

Også Toyotas administrerende direktør Akio Toyoda har vært en sterk motstander av å skifte for raskt fra hybridbiler til rene elbiler.

I 2020 hevdet han til og med at elbiler var mer forurensende enn bensinbiler, noe som mange ganger har blitt tilbakevist.

Han sa også at forretningsmodellen for bilindustrien ville kollapse hvis regjeringer gikk for hardt inn for utfasing av bensinbiler.

Nye elbiler på vei

Det er imidlertid mye som tyder på at den japanske bilindustrien – og Akio Toyoda – holder på å våkne opp. For eksempel har japanske bilprodusenter, og særlig Toyota, vært flittige til å patentere nye teknologiske løsninger.

Også de japanske bilprodusentene har begynt å melde om mer ambisiøse mål. Blant annet har Toyota erklært at de i 2030 vil ha 30 elbiler på markedet og forventer å selge 3,5 millioner årlig (i 2020 solgte Toyota 9,5 millioner biler). Andre merker, som Honda og Nissan, ruller også ut flere elbilmodeller fram mot 2030, mens de mindre merkene som Suzuki og Mazda bare har noen få elbiler på programmet i framtiden.

Men rapporten beskriver også løsninger på Japans utfordringer. En av dem er en massiv investering i forskning på og produksjon av batterier. Japan henger nemlig langt etter når det gjelder de fabrikkene der batteriene skal produseres. Faktisk vil ingen av verdens ti største batterifabrikker ligge i Japan i 2025. Også det japanske strømnettet må bygges ut, slik at det kan settes opp langt flere ladestasjoner.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren