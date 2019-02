Italiensk oppfinner viste fram varmeanlegg basert på kald fusjon

Etter mange års ventetid opplyser Andrea Rossi at han nå er klar til å ta imot bestillinger på sin E-Cat SK. Denne skal kunne levere 22 kW varme med en input på 380 W (elektrisk), og varmen skal komme fra en kjerneprosess som involverer nikkel og litium.

Prosessen kalles i dag low energy nuclear reactions (LENR) – det som tidligere ble kalt kald fusjon.

På en internettdemonstrasjon 31. januar – en hendelse som mange i LENR-kretser hadde sett fram til – viste Andrea Rossi fram produktet sitt fra firmaet Leonardo Corporation i Florida.

Rossi understreket at det var snakk om en kommersiell presentasjon, og ikke en vitenskapelig sådan. Til å være en kommersiell presentasjon var den svært amatørmessig – både når det gjaldt lyd og bilde, og konkrete opplysninger om virkemåten.

Syv års ventetid

Danske Ingeniøren omtalte Rossis prosjekter allerede for syv år siden, blant annet som en oppfølging av en artikkel om at også NASA hadde en liten gruppe som studerte kald fusjon, eller LENR.

Men i de kommende årene kunne den hemmelighetsfulle og svært mistroiske italieneren slett ikke leve opp til sine egne løfter, og i perioder hadde man inntrykk av at han brukte mer tid i rettssalene mot tidligere samarbeidspartnere, enn med å få et produkt ut på markedet.

E-Cat – og andre lignende produkter som for eksempel Brillouin Energy i California også jobber med – skulle etter sigende virke ved kjernereaksjoner som involverer for eksempel nikkel og litium, og gir muligheter for å produsere varme. At dette kan skje ved romtemperatur er veldig kontroversielt, men Rossi og Brillouin Energy er likevel ikke alene om å ha troen på dette.

Andrea Rossi har for en ukes tid skrevet en artikkel om mulige forklaringer på prosessen. Denne artikkelen inneholder noen av de beregningene av effektiviteten til E-Cat SK som ble vist fram ved internettdemonstrasjonen. Rossis patent fra 2012 inneholder også noen opplysninger.

Varme som tjenesteytelse

Likevel må det konstateres at man ikke vet helt nøyaktig hvordan E-Cat virker – eller om den virker – ut over at det skal kunne dannes et plasma med en temperatur på ca. 8000 kelvin, noe som etter Rossis egne beregninger gir en varmeeffekt på 22 kW.

Denne varmen kan brukes til å varme opp vann som sirkulerer gjennom E-Cat SK – alt dette som sagt etter en elektrisk tilførsel på bare 380 W.

Andrea Rossi vil ikke selge produktet, men i stedet selge varme som en tjenesteytelse; i første omgang utelukkende til industrielle formål. Kundene betaler Rossi og Leonardo Corp. en pris som er 20 prosent lavere enn gjeldende markedspris for levering av samme mengde varme.

Eierskapet til E-Cat SK forblir hos Leonardo Corporation som kan fjernstyre alle enheter hos kundene.

Dette fikk vi ikke vite

Av de innsendte spørsmål via e-post ved internettdemonstrasjonen og Rossis svar, kommer blant annet følgende fram:

Andrea Rossi opplyser at han har hatt én eller flere testkunder, men vil ikke komme med navn. Han forventer heller ikke å kunne opplyse navnene til kommende kunder.

Han vil heller ikke opplyse om hvor mange medarbeidere bedriften hans har – ut over at det er mange nok.

Han vil ikke si noe om hvor mange enheter han forventer å installere i år, men opplyser at produktet foreløpig kan leveres til industrielle kunder i USA, Japan og Sverige. At Sverige er med er ikke så overraskede, for Andrea Rossi har hatt kontakt med flere fysikere i Sverige de siste årene – SK i navnet skulle henvise til avdøde Sven Kullander. I tillegg har den svenske journalisten Mats Lewan vært med på å gjøre Andrea Rossi til en kjendis når det gjelder LENR, via bloggen og boka si.

E-Cat SK skal levere varme med samme brensel i minst ett år, og maskinen hevdes å ha en forventet levetid på minst 20 år.

På spørsmålet om hvordan den helt nøyaktig virker, svarte Rossi – etter eget utsagn spøkefullt – på denne måten: «Hvor mye er du villig til å betale?»

Alt i alt ble vi ikke mye klokere på om E-Cat SK er svaret på verdens energiproblemer, slik Rossis mest ivrige fanklubb mener, eller om det bare er juks og fanteri.

Neste skritt må være at en uavhengig tredjepart får lov til å teste systemet, og at en eller flere kunder står og fram med egne erfaringer. Inntil det skjer, vil det nok være fornuftig med en solid dose sunn skepsis.