Iran går opp i sømmene. Deler av landet synker 25 centimeter i året

Den vestlige delen av Teheran og nærliggende byer synker med en fart på 25 centimeter i året, mens den internasjonale lufthavnen 30 kilometer sørvest for hovedstaden synker med fem centimeter i året.

Det fremgår av satellittobservasjoner som er analysert av geologene Mahdi Motagh og Mahmud Haghshenas Haghigi ved det tyske forskningssenteret for geovitenskap i Potsdam.

Analysen vil bli presentert i en vitenskapelig artikkel som er godkjent av tidsskriftet Remote Sensing of Environments, skriver Nature.

Har tømt grunnvannsmagasinene

Allerede i 2008 fortalte Mahdi Motagh i Geophysical Research Letters om overflate-deformasjoner forårsaket av uttømming av grunnvannsreservoarer i området. Det skjedde på grunn av behovet for vann til de store landbruksområdene som forsyner den raskt voksende befolkningen i Teheran-området, som i dag er på 15 millioner – en fordobling på 40 år.

To forskere fra University of Massachusetts i Amherst i USA viste i fjor i International Journal of Geo-Engineering at et område på 525 kvadratkilometer – nesten hundre kvadratkilometer større enn Oslo fylkeskommune – er sunket opptil 253 centimeter i perioden 1992 til 2010. Det vil si vel 13 centimeter i gjennomsnitt per år.

Motagh og Haghigis nye undersøkelse viser imidlertid at de hardest rammede områdene siden 2003 har spredt seg lenger mot øst, og at jorda visse steder synker hele 25 centimeter i året.

– Dette er blant de raskest synkende landarealene vi kjenner til i hele verden, sier den spanske ingeniøren Roberto Tomás til Nature.

Geologer frykter at hastigheten kan øke også for hovedflyplassen Imam

Khomeini utenfor Teheran, som har nærmere 10 millioner flypassasjerer i året.

Revner i kritiske områder

En iransk ingeniør fra et forskningssenter i Teheran sier til Nature at sørøst for Teheran er det oppstått flere kilometer lange og opptil fire meter brede og dype revner i jorda. Andre steder oppstår plutselig synkehull.

Nature skriver at myndighetene kjemper en forgjeves kamp mot de mange illegale brønnene som bygges for å hente opp grunnvann, og at dette er med på å øke farten på jordsenkningen. Ifølge Ali Beitollahi, som leder et

seismologisk forskningsinstitutt for bygge- og eiendomsbransjen i Teheran, er det anslagsvis 30.000 operative, illegale vannbrønner i Stor-Teheran.

I et av områdene hvor jorda synker raskest rundt hovedstaden, ligger det rundt en kvart million bygninger. I tillegg er det 120 kilometer jernbane, 2300 kilometer vei, 21 broer, 230 kilometer gass- og oljerørledninger og 70 kilometer høyspentledninger der.

En annen observasjon de iranske forskerne har gjort, er at den jordsenkningen som allerede har funnet sted, ikke lar seg reversere. Selv etter perioder med mye regn hever ikke jorda seg igjen, viser det seg. Det tyder på at porøsiteten i grunnen er tapt for godt. Dermed vil faren for oversvømmelser være desto høyere framover.