Introduserer ny elektrisk dobbeltdekkerbuss

Markedet for elektriske busser utvikler seg raskt. I fjor fikk Volvo en ordre på 157 batteridrevne leddbusser som skal rulle i Gøteborg, og for to uker siden bestemte Malmö seg for å kjøpe inn 60. I tillegg har både Hyundai og BYD stor suksess med sine alternativer over hele verden.

BYD har nå nådd en ny milepæl. Selskapet har nå introdusert en stor, elektrifisert dobbeltdekkerbuss på det amerikanske markedet.

Den elektriske bussen som går under navnet C10MS ble vist frem under United Motorcoach Association-arrangementet. Kjøretøyet, som er en større versjon av modellen som blant annet ruller i London, måler 13,7 meter i lengde, har plass til 77 personer og takler opptil 370 kilometer på en lading.

Det aktuelle batteriet er av typen litium-jernfosfat, har 446 kWh i kapasitet og kan lades med strøm opp til 200 kW. Dette betyr at det tar litt over to timer å lade.

For fremdriften står to elektriske maskiner på 180 kW, og bussen vil kunne kjøre i hastigheter på opptil 105 km/t.

