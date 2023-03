Inspektør pågrepet etter togulykke i Hellas

Inspektøren hadde ansvaret for jernbanestasjonen i Larissa der også stasjonsmesteren er varetektsfengslet.

Den 59 år gamle stasjonsmesteren, som var fersk i jobben, har i avhør innrømmet at det var han som forårsaket kollisjonen mellom et passasjertog og et godstog på strekningen mellom Aten og Thessaloniki 28. februar. Han risikerer livsvarig fengsel.

Inspektøren som nå er pågrepet, er siktet for å ha «forstyrret trafikksikkerheten» og forårsaket mange dødsfall, sier en talsmann for gresk påtalemyndighet.

Togulykken er den verste i Hellas på over 50 år. 57 mennesker mistet livet.