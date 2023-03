Verste togulykke i Hellas på over 50 år

Ulykken skjedde da et passasjertog og et godstog kolliderte i høy hastighet på strekningen mellom Aten og Thessaloniki sent tirsdag kveld.

Minst 32 personer var onsdag morgen bekreftet omkommet, og minst 85 er skadet, opplyser brannvesenet.

Det var rundt 350 passasjerer om bord. Mange av dem var studenter på vei tilbake til Thessaloniki etter en langhelg, opplyser ordføreren i byen Tempi, Giorgos Manolis.

Minst tre togvogner tok fyr, og de to første vognene ble knust i kollisjonen. Flere av de omkomne skal være funnet i restauranten, som lå i togets fremste del.

Leting med lykter

Redningsarbeidet gjennom natten beskrives som svært vanskelig. Det ble lett med lykter etter overlevende som kunne sitte fastklemt i togvraket. Det ble også lett under toget og på jordet ved siden av togsporet. Etter hvert ble det satt inn kranbiler for å løfte de ødelagt vognene bort fra sporet.

– Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Det er tragisk. Etter flere timer finner vi fortsatt kropper, sier en utmattet redningsarbeider.

De skadede er sendt til to ulike sykehus. Sykehuset i Larissa har tatt imot over 50 pasienter, og av dem er 25 alvorlig skadet, ifølge sykehuspersonell.

Øyenvitner forteller at flere personer ble kastet ut av vinduer som ble knust i det kraftige sammenstøtet, mens andre ble sittende fastklemt. En vogn begynte å brenne før passasjerene greide å komme seg ut.

– Vogn én og to eksisterer ikke lenger, og den tredje har sporet av, sier Kostas Agorastos, guvernør i Thessalia-regionen.

– Dette er en forferdelig natt. Det er vanskelig å beskrive, legger han til.

– Kraftig bremselyd

En tenåring som overlevde ulykken, sier at han hørte en kraftig bremselyd og så gnister før toget bråstoppet. Han satt i den fjerde vognen.

– Vognen vår sporet ikke av, men de foran oss gjorde det og ble knust, sier han ifølge avisen Kathimerini.

Han forteller at han brukte bagen sin til å knuse vinduet slik at han kom seg ut.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Den skjedde på en strekning som er blitt modernisert de siste årene. En jernbaneleder som hadde ansvar for strekningen, er pågrepet, melder rikskringkasteren ERT.

Til tross for moderniseringen, som blant annet består av nye tunneler og bruer, samt to spor på den 50 mil lange strekningen, har det fortsatt vært betydelige problemer med det elektriske signalanlegget, ifølge det greske lokomotivførerforbundet.

– Som i gamle dager

– Vi reiser fra et sted til et annet ved hjelp av radiokommunikasjon, som i gamle dager. Stasjonsmestrene gir oss grønt lys, sier forbundsleder Kostas Genidounias til gresk radio, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Regjeringen har innkalt til krisemøte etter ulykken, mens den greske helseministeren Thanos Plevris har reist til ulykkesstedet.

Ikke siden 1972 har det skjedd en så dødelig togulykke i Hellas.

Kringkasteren SKAI hadde kort tid etter ulykken videoer av avsporede vogner med tykke røykskyer som stiger opp fra toget.

– Det oppsto panikk i vognen, og folk skrek, forteller en ung mann som ble evakuert fra passasjertoget til SKAI.

– Det var som et jordskjelv, sier en annen passasjer til ERT.

(©NTB)