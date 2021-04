Innovasjonskraften og løsningene finner vi hos gründerne

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Det er gledelig å se at Høyre øker fokuset på gründerne. Nye løsninger krever innovasjon og entreprenørskap, og et samfunn som «heier fram» gründere og dem som tenker nytt.

Å skape en arbeidsplass for seg selv og noen få andre er også en del av det grønne skiftet. Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt. De er en viktig kilde til mangfold og gir økonomien flere bein å stå på. Omstilling er ekstremt viktig, det har det siste året vist oss. Vi kommer ingen vei uten gründerne våre og skaperkraften som finnes hos innbyggerne våre.

For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det gir folk frihet til å bo der de vil. Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping.

Mer fleksibilitet og økt trygghet

Det nye arbeidslivet vil kjennetegnes av at mennesker bytter jobb oftere, og av et mer fleksibelt arbeidsliv enn i dag. Det kommer nye tjenester og arbeidsplasser, og nye skatteordninger og reguleringer som sikrer rettighetene til gründere og ansatte må på plass.

Venstre har over mange år styrket rettigheter for gründere og gjort del lettere å starte for seg selv. Et moderne arbeidsmarked må også legge bedre til rette for at den enkelte kan veksle mellom rollene som arbeidstager og det å drive egen virksomhet.

Gründerpermisjon kan være ett av flere grep for å senke terskelen for å starte egen bedrift. Fordi det gir deg rett til å vende tilbake til jobben din.

Tar høy personlig risiko for å skape jobber

I tillegg til å jobbe for lovfesting av permisjonsrettigheter bør vi også se på muligheten for å gradere permisjonen og vurdere å utrede om det bør etableres egne ordninger for å kompensere tap av lønnsinntekt i perioden man prøver seg som gründer. Det er slik politikk vi trenger for å sørge for nok jobber og nødvendig omstillingsevne i det norske samfunnet.

At enkeltpersoner starter virksomheter er positivt fordi det gir nye arbeidsplasser, frigir gründerens gamle jobb til noen, skaper nye næringer og utvikler nye markeder.

Gründerskap innebærer at mange tar en høy personlig risiko både økonomisk og karrieremessig. De som allerede er i jobb, tar en ekstra risiko ved å måtte si opp jobben sin for å starte egen bedrift. Det må bli lettere, og storsamfunnet må støtte dem som tør.

Ta grasrotgründerne på alvor

I dag har vi flere gode virkemidler for at personer som er utenfor arbeidslivet skal få anledning til å starte egen bedrift for å skape sin egen arbeidsplass.

Vi har få eller ingen virkemidler for å gi de som er i arbeid, men som har en gründer i magen en rett til å vende tilbake til jobben sin dersom de ikke skulle lykkes eller av andre årsaker vil tilbake til sin gamle jobb.

Vi har en høy andel fast ansatte i Norge, sammenlignet med andre land. Det er bra, men vi har ikke vært flinke nok til å tilrettelegge for at de som allerede er i jobb vurdere å starte egen bedrift, selv om de ofte vil ha gode forutsetninger for å lykkes med ideen sin.

Se til Sverige

Vi bør ta lærdom av andre land som har lyktes med dette. I Sverige har man i lengre tid gitt permisjon til ansatte som ønsker å prøve seg som gründere.

Det er på høy tid å utrede «gründerpermisjon» i Norge. Frihet og muligheter for den enkelte, og stort potensial for resten av samfunnet.