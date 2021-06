I desember 2019 leverte selskapet som i dag heter Fremtidens industri inn en ny logo til registrering hos Patentstyret. Logoen ble registrert i januar 2020.

Ved slike registreringer er det en frist for andre til å protestere. En slik innsigelse ble levert fra Formula One Licencing, som har base i Rotterdam, Nederland. Formel 1-selskapet mente innovasjonsselskapet i Vanvikan på Fosen hadde laget en logo som kunne forveksles med logoen til motorsporten.

Formel 1 regnes som verdens viktigste motorsport, og har drevet konkurranser siden 1950. Sporten er et utstillingsvindu for bilteknologi, og hadde før pandemien en omsetning på rundt 2 milliarder dollar – noe som tilsvarer knapt 17 milliarder norske kroner.

Avviser klagen

Patentstyret konkluderte i mai med at klagen fra Formula One Licencing ikke kan tas til følge. Konklusjonen kan leses som en stor seier til det lokale innovasjonsselskapet:

Fremtidens industri het tidligere Fosen innovasjon. Selskapet laget i 2019 denne logoen, som det har brukt siden. Illustrasjon: Fremtidens industri

Patentstyret mener blant annet at F-en i logoen til Formel 1 er så strukket i formen, at det knapt kan leses som en «F» i det hele tatt. Illustrasjon: Formula One

Merkene er visuelt svært ulike, ifølge Patentstyret.

Helhetsinntrykket er svært ulikt.

Det er ikke naturlig å lese Formel 1-logoen som bokstaver eller tall.

Styret betegner innsigelsen på ett punkt som «søkt». I tillegg påpeker Patentstyret at en logo med to tegn vil ha en ganske lav grad av særpreg.

I tillegg skriver styret at selv om Formel 1 «indirekte viser frem teknologiske nyvinninger», gjelder de ikke sektorene som Fremtidens industri jobber innen – bedriftsrådgivning, finansieringstjenester for næringsvirksomhet og tjenester innen produktutvikling, design og forskning.

Formula One Licencing har argumentert med at merket er velkjent og har styrket sitt særpreg gjennom bruk. EU-domstolen har tidligere slått fast at det at et varemerke er mye brukt, kan gi sterkere argumenter når man skal vurdere om det er fare for å forveksle to varemerker med hverandre.

Selv om Patentstyret har fattet sitt vedtak, betyr det ikke nødvendigvis at siste ord er sagt. Formula One Licencing har frist til begynnelsen av juli på å levere inn en klage på vedtaket.

Glad for gjennomslag

Daglig leder Bjørn Damhaug i Fremtidens industri har ikke kommentert saken tidligere, og håper selskapet er ferdig med den nå.

– Vi har gjort det vi mener er riktig for vår del. Vi har fremhevet at logoen verken visuelt, fonetisk eller konseptuelt har likheter mellom merkene. Jeg er veldig glad for at Patentstyret så langt har lyttet til oss.

Damhaug ble kjent med saken i fjor vår. Logoen har selskapet laget selv.

Fremtidens industri jobber for nyskaping og innovasjon innen mange bransjer, inkludert havbruk, autonome systemer og sikkerhetsindustri, ifølge Damhaug. Selv om selskapet har base på Fosen og størst virksomhet i Midt-Norge, har selskapet kunder fra hele landet.

TU har kontaktet selskapets norske representant, Protector IP, som ikke ønsker å kommentere saken.