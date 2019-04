Innoliths nye batteri skal gi elbiler 100 mils rekkevidde

Med jevne mellomrom kommer det utspill fra forskergrupper og bedrifter som hevder at de er nær et gjennombrudd innen batteriteknikk.

I tillegg til å gi elbilene lengre rekkevidde, vil bransjen ha lavere priser – og forhåpentlig kunne redusere den brannrisikoen som finnes med dagens litium-ionbatterier.

Men hittil har verken bedrifter eller universiteter kunnet levere en prototyp som gir noe håp om at det store teknikkgjennomslaget er nær forestående.

Det siste utspillet i rekken kommer fra Innolith. Den sveitsiske oppstartsbedriften hevder at den har skapt verdens første ladbare batteri med 1000 Wh/kg – noe som skulle kunne gi elbiler med en rekkevidde på hundre mil.

Et stort hopp

Energitettheten kan sammenlignes med Teslas battericelle 2170 til Model 3 som anses å ligge på 250 Wh/kg – et tall som Elon Musk har til hensikt å presse til 330 Wh/kg.

– Det er et stort hopp. Det tilsvarer rundt regnet fire ganger mer i forhold til dagens beste litium-ionbatterier. I grove trekk er det tre ganger mer enn det som generelt anses å være prognosen for neste forbedring innen litium-ionteknikken. Og det er den dobbelte energitettheten i forhold til de målene som har blitt satt opp av organisasjoner som US Department of Energy, sier styreformann Alan Greenshields i Innolith til The Verge.

Den påståtte rekkevidden på tusen kilometer kan settes opp mot at Panasonics beste elbil-batterier i dag har en rekkevidde på 531 kilometer.

Innoliths produkt er et litium-ionbatteri der de organiske komponentene i elektrolytten har blitt byttet ut med mer stabile ikke-organiske stoffer som ikke er like utsatte for brann.

– Vi fjerner de organiske materialene og erstatter dem med ikke-organiske materialer, noe som i bunn og grunn er salt-lignende materialer – og det resulterer i to ting: For det første blir du kvitt brannrisikoen. Og for det andre blir du kvitt de mest reaktive komponentene i systemet, noe som gjør det enklere å bygge ett batteri hvor du kan pakke inn massevis med energi uten at det blir ustabilt, sier Alan Greenshields.

Han var tidligere tilknyttet batteribedriften Alevo, som gikk i konkurs 2017. Også Innoliths direktør har bakgrunn fra denne bedriften.

Gjenstår mye arbeid

Det gjenstår mye arbeid før påstandene kan bevises. Ifølge bedriften selv skal utvikling og kommersialisering ta 3–5 år. Det finnes planer om et pilotanlegg i Tyskland, og bedriften ser deretter for seg at de skal inngå partnerskap med batteriprodusenter som skal benytte Innoliths teknikk på lisens.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.