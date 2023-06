Ingeniører frykter at parkeringshus kan kollapse under vekten av tunge elbiler

Eldre parkeringshus kan kollapse under vekten av tunge elbiler, ifølge Institutt for sivilingeniører (IStructE) i Storbritannia.

Etter kollapsen av parkeringshuset i New York i april, anbefaler instituttet en gjennomgang av alle landets parkeringshus som er eldre enn 50 år, og en vektbegrensning frem til de eventuelt er utbedret.

Stor økning i snittvekt

Etter kollapsen i New York opprettet instituttet et team på ti ingeniører som har sett på tilsvarende utfordringer i Storbritannia.

De har konkludert med at hovedårsaken til problemene er den stadig økende vekten på biler. De viser til at en gjennomsnittlig bil i 1974 veide 1,5 tonn, mens gjennomsnittet i dag ligger på rundt to tonn.

Den stadig økende vekten på biler kan i verste fall føre til at gamle parkeringshus, som det i New York, kollapser, ifølge teamet.

Det er særlig store biler som SUV-er og tunge elbiler og hybridbiler, som veier mer enn snittet, de er bekymret for.

Bør sette en vektbegrensning

I rapporten som er utarbeidet av teamet anbefales det at eierne av eldre parkeringshus får parkeringshusene kontrollert av ingeniører og forsterket om de finner behov for dette.

Om det ikke er mulig å kontrollere parkeringshusene mener ingeniørene det bør settes en vektbegrensning på maksimalt 2,5 tonn.

– Jeg prøver ikke å skape noen skremselspropaganda, og jeg vil understreke at ikke alle 6000 fleretasjes parkeringsbygg over hele Storbritannia må stenges. Bare de veldig gamle, bygget på 60- og 70-tallet, som er i veldig dårlig stand og har svekket seg over tid, sier bygningsingeniør Chris Whapples, som har skrevet rapporten til IET.

Han understreker at det ikke er noen fare knyttet til små elektriske biler, men at det er store elbiler på rundt tre tonn som er utfordringen for de gamle parkeringshusene.