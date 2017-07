Ingeniør dyrker kunstige isbreer i indisk ørken

En lokal maskiningeniør fra India er nå i gang med å bygge en kunstig isbre. Det skjer som et ledd i en redningsaksjon for avlingene til de lokale bøndene, som lider under manglende vanntilførsel fra de naturlige isbreene i området.

Denne indiske regionen heter Ladakh, og ligger mellom Himalaya- og Kunlun-bergene. Det er en region som blir beskrevet som et ekstremt klimatisk område.

Ifølge de lokale bønder kan en mann som sitter i sola, og har føttene i skyggen, oppleve både solstikk og forfrysninger, skriver CNN.

Isbreene krymper

Som et resultat av de stigende globale temperaturene har de naturlige isbreene krympet så mye at de leverer mindre vann til bøndene tidlig på våren, men avgir altfor mye vann i løpet av sommeren.

Den lokale ingeniøren, som heter Sonam Wangchuk, fikk i 2014 en enkel idé, for å løse denne lokale krisen: Han ville prøve å balansere det naturlige vannunderskuddet ved å samle opp vann fra smeltet snø og is som vanligvis går til spille, for deretter å levere det til bøndene på våren, når de har mest bruk for det.

– Ideen fikk jeg etter at jeg en dag i mai så en masse is under en bro. Det fikk meg til å innse at det ikke er temperaturen som smelter isen, men sola, fortalte han til CNN.

Dermed gikk han i gang med å bygge en «is-stupa». En stupa er en buddhistisk spir-lignende helligdom.

– Det er enkel fysikk som har dannet is-stupaen. Ingrediensene er vannstrømninger samt en gradient, sier ingeniøren til CNN.

Praktisk kjegleform

Det blir lagt ned et underjordisk rør som samler vannstrømmene der is-stupaen er planlagt, og da gjerne rett utenfor en landsby. Vannet må komme fra minimum 60 meters høyde, så det dannet en naturlig fontene med den kraften som dannes av fallhøyden.

De lave temperaturene gjør deretter resten av jobben ved raskt å krystallisere vannet når det sprøytes opp lufta, og deretter legger det seg som en kjegle rundt fontenen.

Ved siden av at kjegleformen er svært enkel å lage med is, har formen også andre fordeler. Overflaten er mindre enn mange andre former, og dermed er den mindre utsatt for solstrålene. Det innebærer at den smelter ganske langsomt.

Prototypen er drøye seks meter høy og inneholdt i midten av mai 150.000 liter vann, der isen i området forøvrig allerede hadde smeltet bort i slutten av mars.

Trær gror hvor trær ikke kan gro

Is-stupaen er ikke den første kunstige isbreen, men det revolusjonerende med denne er at den virker på lavtliggende områder og under ganske høye temperaturer.

Men is-stupaen krever litt vedlikehold.

– Prototypen krever en del manuelt arbeid. For eksempel hender det at springvannet fryser når rørene iser, sier ingeniøren.

Men Sonam Wangchuk håper at han kan finpusse teknologien, slik at stupaen vil bli mer pålitelig.

– Vi er der hvor bilindustrien var på 1950-tallet, hvor bilistene ofte måtte åpne radiatoren for å foreta små reparasjoner. I dag vet de fleste bilistene ikke hva som skjuler seg under panseret. Det er dette stadiet vi jobber mot, sier han til CNN:

– I mellomtiden får vi glede oss over at vi kan plante trær på jordområder som tidligere har vært for tørre til beplantning.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.