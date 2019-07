Ingen statlig støtte til demo-anlegg for flytende havvind: – Utvikling kan stoppe opp

I åtte år har Dr. techn. Olav Olsen AS jobbet med å utvikle en ny flytende havvindmølle. Mølla er testet med stor suksess hos Sintef Ocean i Trondheim, og neste steg er å bygge en fullskala demonstrasjonsvindmølle. Utenfor Karmøy ligger et testsenter for store, flytende vindturbiner, men så langt er Hywind, som ble sjøsatt så langt tilbake som i 2009, det eneste norske konseptet som er testet her.