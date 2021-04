Ingen koronakrise for oljeingeniører

Koronaviruset fikk ikke like stor betydning for alle. Selv om det er mange ledige innen reiseliv og transport, er det ikke like ille for ingeniører og sivilingeniører. Nasjonale tall fra Nav viser at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag har sunket jevnt siden mars 2020. I februar krøp ledighetstallene under 5000 ledige, men ett år etter er det fortsatt 50 prosent flere uten jobb enn før pandemien.

Men permitteringsvarslene fra oljebransjen ble likevel ikke noe av.

– For et år siden var det stor usikkerhet innen olje, gass og leverandørindustrien. Vi i Nav Rogaland fryktet en reprise på oljeprisfallet i 2014. Da nådde antallet ledige sitt toppunkt i 2016. I mars i fjor fikk vi her i fylket varsler om til sammen 35.000 permitteringer. Mange av dem kom fra oljebransjen, men det viste seg at få permitteringsvarsler fra oljebransjen ble realisert, sier Gustav Svane, seniorrådgiver for statistikk og analyse hos NAV Rogaland.

– Med visse unntak, ser det ut til at oljebransjen er lite berørt av arbeidsledighet som følge av koronapandemien, legger han til.

Mindre oljedominans

Svane mener det ser lysere ut for arbeidsmarkedet.

– I januar 2021 ble det totalt utlyst 10 prosent flere stillinger i Rogaland enn i januar 2020. Altså før korona, fortsetter han.

Tallene for ledige stillinger innen ingeniør- og ikt-fag på landsbasis, viser at det er tre ganger så mange ledige stillinger i februar 2021 som det var i februar 2017. Veksten i Rogaland ligger på sju-gangen.

Selv om korona ikke satte krokfot på oljebransjen, tror ikke Svane at veksten i ledige stillinger innen ingeniør- og ikt-fag bare skyldes gode tider i oljebransjen.

– Ifølge markedsavdelinga er det etterspørsel etter ingeniører, sivilingeniører og ikt-folk innen olje, gass og oljeservice, men ikke i så stor grad som i 2019. Det er oljedominans i forhold til rekruttering, men den er mindre enn før koronakrisen, sier han.

Ledige stillinger ingeniør- og ikt-fag Norge Oslo Viken Rogaland Vestland Februar 2017 1452 390 171 96 166 Februar 2018 3606 1156 555 409 427 Februar 2019 4836 1481 822 671 722 Februar 2020 4147 1225 701 681 488 Februar 2021 4418 1384 725 683 535

Vekst hos teknologibedrifter

Nye teknologibedrifter popper opp rundt om i landet. Også i Rogalands oljeskygge vokser det frodige teknospirer.

Oppskaleringsbedriften Bikefinder, som har utviklet en sporingsenhet for sykler, er i startgropa. De er 10 ansatte, og leter nå etter nye kolleger, inkludert en softwareutvikler.

– Jeg bruker headhuntere for å finne både teknisk personell og til salg. Men jeg tror også på mangfold i rekruttering, sier Birgitte F. Sunde, daglig leder i Bikefinder.

Derfor får Shanmuga Priya prøvd seg hos dem gjennom Navs arbeidstrening. Hun har ti års erfaring som applikasjonsutvikler fra Bangalore i India. Nå kombinerer hun en masterutdanning i Applied Data Science ved Universitetet i Stavanger, med et tre måneders opphold hos Bikefinder som programmerer i 80 prosent stilling.

– Vi flyttet til Norge da min mann fikk jobb her. Bikefinder er en god erfaring. Jeg liker å jobbe i et mindre startup-selskap fordi her får man prøvd seg innen flere felt, sier hun.

Bikefinder: – Det er viktig å rekruttere bredt for å finne de gode talentene, sier Birgitte Sunde, daglig leder i Bikefinder, sammen med programmerer Shanmuga Priya som er på tre måneders arbeidstrening via Nav. Foto: Alf Bergin

Ønsker oljekompetanse

Batteriselskapet Beyonder har 33 ansatte i dag, men har en ambisjon om å passere 100 på lønningslista til den planlagte pilotfabrikken på Forus innen kommende årsskifte.

– Batteriteknologi er komplekst. Det er foreløpig begrenset kompetanse i Norge på området. Vi har derfor rekruttert ansatte fra Asia til vår forsknings- og utviklingsavdeling, sier talentsjef Runar Austrheim i Beyonder.

Han håper å få tak i flere folk lokalt og lære opp ansatte til å dekke kompetansebehovet framover. Til nå har han funnet folk via rekrutteringsbyrå eller egne nettverk. Han ser for seg å rekruttere blant dagens oljeansatte. Ikke minst elektroingeniører med relevant kompetanse for batteriselskapet.

– Jeg tror at mange ønsker å jobbe i en bedrift som utvikler bærekraftig teknologi, sier Austrheim.

– Mange vil jobbe i tech

Boost.ai, som allerede har passert 100 ansatte, utvikler chatbots for næringsliv og offentlige etater i Norge og utlandet. Gründer og daglig leder Lars Selsås vil ansette flere, uten å ville oppgi noe konkret antall. Ifølge Selsås trenger de ikke bruke rekrutteringsbyrå.

– Vi legger ut stillingsannonser digitalt på egen nettside eller på steder som finn.no. Det fungerer fint, sier han.

Selv om Boost.ai har rekruttert fra utlandet, er majoriteten av Selsås’ ansatte lokale.

– Oljebransjen er en konkurrent om talentene, men vi er attraktive så det er ikke noe problem for oss. Det er mange som ønsker å jobbe i tech-bransjen. Vi får mange søknader fra oljefolk, sier han.

Først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 3/21.