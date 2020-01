Ingen døde på Norges farligste jobb i fjor

Av drøyt 11.000 registrerte yrkesfiskere, døde seks på jobb hvert år i perioden 2009-2018. Det gjør yrkesfisker til det farligste yrket i Norge. Men i fjor døde ingen fiskere på jobb, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

– Det er svært gledelig og jeg håper virkelig at denne trenden fortsetter i 2020. Vi har over flere år sett at fiskerne nå er flinkere til å sette sikkerheten høyt. Det er viktig i alle yrker, men særlig i yrker der mange er alene på jobb og har en krevende arbeidshverdag, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

De mest utsatte har tradisjonelt vært sjarkfiskerne på mindre båter som er alene under fisket.

Fall over bord er vanligst

Antall dødsulykker på fiskebåter. Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet

Over halvpartene av ulykkene de siste ti årene er arbeidsulykker, og fall over bord har vært den hyppigste dødsårsaken. Et av de viktigste sikkerhetstiltakene som er innført de siste årene, etter råd fra havarikommisjonen, er derfor sikkerhetsliner som skal hindre at mannskapet faller over bord.

Ulykkene som ikke var arbeidsulykker, kalles skipsulykker. Blant dem har kantringer ført til flest dødsfall. Nylig ble det innført krav om stabilitetsberegninger også for de minste båtene, mellom 8 og 10,67 meter. Det har ifølge Sjøfartsdirektoratet bidratt til å forebygge ulykker.

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, sier at fiskernes økte oppmerksomhet rundt sikkerhet har bidratt til at antallet dødsfall har gått ned.

– Det er ingen tvil om at det fiskerne har bidratt med selv er viktig, sier Aarhus.

Han påpeker at det har vært alvorlige ulykker der det fort kunne gått verre, som da fiskebåten Fay havarerte i romjulen. Alle om bord overlevde.

Like mange ulykker

Antall ulykker på fiskebåter. Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet

Selv om antallet dødsulykker har gått ned, har antallet ulykker holdt seg stabilt de siste ti årene. Antallet skipsulykker har ligget rundt 50 per år, mens arbeidsulykkene har ligget på i underkant av 80 per år.

Seniorforsker Ingunn Marie Holmen i Sintef har forsker på helse, miljø og sikkerhet blant fiskere. Hun påpeker at fiske fortsatt er det farligste yrket i Norge.

– Den korte historien er at fiske er det farligste yrket hvis man ser på antall skadde, antall dødsfall over noen år og hvor mange som er sysselsatt i næringen.

Hun påpeker at én fritidsfisker døde i fjor, og at det vær nære på under Fay-forliset.

Ifølge Holmen er det for tidlig å si om nedgangen i dødsulykker i fjor er et uttrykk for en ny trend. I 2008 døde det heller ingen yrkesfiskere, men året etter døde ti personer.

– Det er for tidlig å si. Ser man på de hyppigste dødsårsakene, har vi et håp om forbedringer etter de seneste forskriftsendringene, sier Holmen.