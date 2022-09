Ikea har i flere år hatt tilbud om gratis AC-lading av elbil for kunder ved varehusene. Men 1. september ble tilbudet avsluttet. Det skriver Siri Norhagen, bærekraftsjef i Ikea Norge, i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Nå har selskapet i stedet inngått et samarbeid med ladeoperatøren Recharge.

– Var avgjørelsen om å legge ned de gratis sakteladerne relatert til at strømprisen har steget kraftig det siste året?

– Planen om å etablere flere og bedre ladepunkter på alle varehus og avslutte gratis sakteladere, samt avtalen med Recharge som leverandør, kom før vi så de høye strømprisene. Det nye tilbudet for elbillading skal gjøre det enklere og mer tilgjengelig for besøkende som kommer med elbil, svarer Norhagen.

I løpet av i år og neste år skal Ikea installere mer enn 300 nye ladepunkter for elbiler på varehusene i Norge. Hvert varehus skal ha minst 16 lynladere, med mulighet til å øke antallet til 24.

Har fastpris

– Når det er sagt følger vi hele tiden med og tar grep for å redusere strømforbruk. Ikea Norge inngikk blant annet fastpris-avtale på et tidspunkt hvor strømprisen var betydelig lavere enn nå, skriver Norhagen i e-posten.

Ettersom vi ikke klarer å se den umiddelbare sammenhengen mellom å ta grep for å redusere strømforbruk og en fastprisavtale med rimeligere strøm enn dagens spotpriser, må vi spørre:

– Hvilken relevans har Ikeas fastprisavtale, hvor strømprisen var betydelig lavere enn nå, for at Ikea tar grep for å redusere strømforbruk?

– Ikea følger hele tiden med og tar grep for å både redusere strømforbruk og finne best mulige avtaler, i alle ledd. En slik avtale er bare ett av flere grep vi gjør i likhet med avtalen med Recharge. I sum gir dette besparelser på både strømforbruket og hjelper oss å sikre mer bærekraftig transport for kunder, medarbeidere og ikke minst hjemleveringer, svarer hun.

Flere setter opp prisene

Ikea er ikke alene. I takt med at strømprisen har gått opp har flere ladeoperatører satt opp prisene for lading.

6. september økte Eviny prisene for hurtiglading sørpå, men beholdt prisene i Midt- og Nord-Norge. 1. september satt også Mer opp prisene sine, og både Kople og Circle K har også nylig økt prisene sine.

Her følger en oversikt over ulike aktørers priser. Vi ser at Ionity ikke lengre skiller seg ut prismessig – flere av konkurrentene er faktisk blitt dyrere.

Operatør Pris lynlading (over 50 kw effekt, kroner per kWh Pris hurtiglading (inntil 50 kW effekt, kroner per kWh) Pris normallading (kroner Per kWh) Eviny 7,99/ 6,39* 7,99/ 6,39* 6,39/ 3,99 Mer (registrert kunde) 7,99 7,99 6,99 Recharge 7,49 6,99 3,49 Tesla (gjennomsnitt, registrert kunde) 4,93 4,93 Circle K (registrert kunde) 8,99 8,49 6,8 Kople 9,99 9,99 8,99 Ionity 8,4** *gjelder kun Midt- og Nord-Norge **Ionity har avtaler med flere bilprodusenter og ladeformidlere, med varierende priser som til dels er markant lavere enn den som er oppgitt.

I tillegg til prisene oppgitt opererer flere av operatørene med en minuttpris/blokkeringsavgift når du har ladet i 45 minutter, når du har ladet over 80 prosent eller når du er ferdig å lade.

Tesla justerer ladeprisene sine månedlig og prisene varierer fra stasjon til stasjon. Ifølge Tesla Owners Club Norway er gjennomsnittsprisen ved de norske Supercharger-stasjonene i september på 4,93 kroner per kilowattime. Det er en oppgang på 31,8 øre (6,76 prosent) siden august, skriver TOCN. Elbiler som ikke er Tesla kan lade på rundt to tredeler av stasjonene, men da betaler du mer dersom du ikke inngår en månedsavtale med bilprodusenten.