IEA: Det investeres nå mer i solenergi enn oljeutvinning

– Ren energi går raskt, langt raskere enn folk innser, sier IEAs leder Fatih Birol.

– Dette viser investeringstrenden tydelig. Ren energi passerer nå fossil energi, sier han.

Investeringene i ren energi forventes i år å bli 24 prosent høyere enn i 2021, men det investeres også 15 prosent mer i fossilt brensel, ifølge IEA.

Det siste er bekymringsfullt, mener byrået, som viser til at investeringene i fossil energi burde ha falt dersom man skal ha håp om å nå målet om nullutslipp innen 2050.

– Dette viser at solkraft fortsetter å vokse raskt og at det er en av få klimaløsninger som faktisk er i rute, har Erik Stensrud Marstein, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk (Ife), tidligere sagt til TU.