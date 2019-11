ID.3: 40 prosent billigere å bygge enn e-Golf

Herbert Diess, Volkswagens konsernsjef, sier av den nye elektriske ID.3 blir hele 40 prosent billigere å bygge enn den utgående e-Golf.

- Mesteparten av kostnadsreduksjonen kommer fra celler og batterisystemet. Fem til ti prosent av besparelsen kommer fra at hele fabrikken er dedikert produksjon av elektriske kjøretøy, sier Diess til Reuters.

Motoren til ID.3 er kompakt nok til å få plass i en sportsbag. Foto: Volkswagen AG

Bygget som elbil fra grunnen

Mye av forklaringen er at e-Golf var en konvertering av den fossildrevne Golf-modellen, og altså ikke bygget som elbil fra bunnen. Volkswagen skal produsere ID.3 i et langt større volum, som også får ned kostnadene per bil. Kostnadsreduksjonen er en av faktorene som gjør at VW har tro på at det skal gå an å gire om produksjonen fra forbrenningsmotorer til batteridrevne biler - uten å tape penger.

Elmotoren i ID.3 kalles APP 310, og får deler fra en rekke ulike fabrikker i Tyskland. Foto: Volkswagen AG

Tidligere denne måneden begynte produksjonen av ID.3 i Zwickau, med både Diess, Angela Merkel og tu.no til stede. Zwickau-fabrikken produserte tidligere biler med forbrenningsmotor, men er nå bygget om til å kun skulle lage elektriske biler.

Neste høst skal ID.3 også bygges på VW-fabrikken Gläserne Manufaktur, som ligger i sentrum av Dresden. “Glassfabrikken” har vært et prestisjeprosjekt for VW-konsernet, og her er det produsert noen av konsernets mest prestisjefylte biler, som VW Phaeton og Bentley Continental Flying Spur - i tillegg til e-Golf.

VW har startet bygging av en elbilfabrikk i amerikanske Chattanooga, Tennessee. I tillegg har VW elbilfabrikker i Kina, både i Anting utenfor Shanghai og i Foshan i Guangdong-provinsen.